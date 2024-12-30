阮兆輝讚王志良梁心怡演出投入 為粵劇界人手不足感惆悵 (18:16)

演過4、5次許仙的王志良（左圖）表示，今次武場戲雖然全落在梁心怡身上，他只負責文戲，但感情戲更難。（柯美攝）

阮兆輝讚王志良及梁心怡表現投入，但稱現在排戲有困難，因大家很忙，通街都有粵劇演出，難集齊人，只能小組排練。（柯美攝）

王志良和梁心怡演出全粵語演繹的《粤韻崑風•白蛇傳》，於1月10日假座西九文化區戲曲中心大劇院演一場。

王志良、梁心怡與藝術總監粤劇大師阮兆輝（輝哥）等，今天（30日）出席記者招待會。王志良和梁心怡在劇中分別飾演許仙和白蛇，梁心怡表示過往有不同前輩演過《白蛇傳》，但今次劇本較人性化，非單純演一齣神話故事，她文武兼備，頗大挑戰，幸獲兩位崑曲大師指導，親授崑劇功架身段，才得以開竅。

演過4、5次許仙的王志良表示，今次武場戲雖然全落在梁心怡身上，他只負責文戲，但感情戲更難，因今次與其過往演繹完全不同，輝哥要有另一種感覺，要他自然演繹，做出真善美及加重戇直感，將人物神髓發揮出來：「要觀眾感受到我的內心戲並不容易，但也是很好的鍛練。」

輝哥表示兩位崑曲大師負責排武場身段，他則負責排王志良和梁心怡的感情戲，笑言難過排動作戲：「演員化妝和穿上戲服，行出台只講故事叫失敗，演員要對角色認識，過程中要令觀眾產生共鳴，覺得戲中人就是原本這個人物。（覺得他們如何？）可以，他們好投入，但現在排戲有困難，因大家都很忙，通街都有粵劇演出，難集齊人，只能小組排練！」

市道暢旺不是好事？他說：「現在每晚有4、5台粵劇演出，造成不夠人手，亦沒有那麼多觀眾。政府資助多了，大戲亦做多了，但不是好事，我身為行內人是驚和幾惆悵，長此下去，新演員不停做，有出無入，且做到很累，好陰功，我覺得現在狀况有危機！」

（即時娛樂）