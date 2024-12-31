澳門國際電影節｜《破‧地獄》獲3獎 黃子華衛詩雅稱帝封后 (18:00)

衛詩雅再下一城封后，攞獎攞到手軟﹗（大會提供）

忙於演出舞台劇的黃子華，亦有出席昨晚舉行的「第16屆澳門國際電影節」。（大會提供）

英皇電影《破‧地獄》票房已破1億5千2百萬，「第16屆澳門國際電影節」昨晚（30日）在澳門舉行。現場星光熠熠，包括《破‧地獄》團隊，楊受成、導演陳茂賢、編劇鄭緯機、黃子華、衛詩雅、周家怡、艾妮及劉若寶，同場出席的還有任達華、方中信、溫碧霞、陳家樂、何珮瑜、沈震軒、關智斌、許靖韻和楊天宇等。

黃子華憑《破‧地獄》「魏道生」一角與《負負得正》內地男星朱一龍封澳門雙影帝，他在台上發表得獎感言：「多謝《破‧地獄》所有組員，包括導演陳茂賢有勇氣去拍呢個題材，畀佢更有勇氣嘅，唔少得老闆楊受成博士，投資一部咁冷門題材嘅戲，跟住我要多謝自己，咁有勇氣嚟澳門，因為我嚟澳門係冇贏過，由細到大，終於贏一次，多謝大家。」

衛詩雅（Michelle）繼第39屆華鼎獎奪華語最佳影視女演員﹑亞太影展最佳女主角﹑新時代國際電影節金揚花獎最佳女主角後，再憑該戲封澳門國際電影節影后，Michelle說：「我係演員衛詩雅，多謝澳門國際電影節，多謝英皇電影、英皇娛樂，多謝楊受成博士、Mani、Shirley、Carol、邵劍秋先生同丘漢雄先生，多謝英皇嘅家人們，仲有《破‧地獄》嘅團隊，編劇鄭緯機、監製陳升仁、攝影指導潘耀明，服裝指導利碧君、同埋各個部門。最緊要多謝喜歡《破‧地獄》呢部電影嘅觀眾們，我哋部電影仲上映緊，希望大家可以支持。多謝香港電影！」

陳茂賢膺最佳導演，陳茂賢透露電影經歷艱難之下完成，他說：「多謝澳門國際電影節支持《破‧地獄》、多謝楊受成博士願意支持一個咁冷門嘅題材，多謝監製邵劍秋先生同埋丘漢雄先生，多謝黃子華、許冠文、衛詩雅、朱栢康、周家怡。多謝一眾台前幕後包括編劇鄭緯機。呢部戲喺好艱難嘅情況之下順利拍攝，電影仍然喺全國上映緊，希望大家支持。多謝每一位喜歡呢部電影嘅朋友！」

陳家樂相隔9年，再在澳門國際電影節奪最佳男配角，他憑電影《紥職3》擊敗《默殺》吳鎮宇等對手奪獎。陳家樂獲獎時感謝老婆連詩雅，更深情放閃：「喺我全程投入工作嘅時候，Shiga幫我照顧家庭，令我冇後顧之憂。」

（即時娛樂）