張天賦首開跨年倒數演唱會 承諾歌迷2025年騷肌 (16:39)

張天賦（MC）正在澳門舉行合共5場、橫跨兩個周末的《This is MC 2 LIVE IN MACAU》，這次亦是MC首個與歌迷跨年倒數的演唱會。MC興奮與5000位賦二代（粉絲暱稱）倒數迎接2025同時，還首唱了今年第一支新歌《說謊者》，作為新一年第一份送給歌迷的禮物。現場歌迷大叫「除衫」，MC即場許下2025騷肌承諾。

昨晚（12月31日）大除夕，MC首次與賦二代跨年倒數，特別加碼唱出《乾》、《最低保障》、《Good Time》及新歌《說謊者》。他說：「準備我哋嘅迎新活動，呢隻歌呢好曳好曳，本來我哋定好咗佢幾時出嚟，但佢偷偷地走咗出嚟，有啲朋友就已經聽過，但Live呢，就未聽過。呢首歌過咗12點就會出，呢首歌就係《說謊者》，送畀大家嘅新年禮物。」

第一次與歌迷倒數的MC難免緊張，特別是大屏幕突然出現倒數數字。MC正在找話題時，歌迷突然起哄大叫「除衫」，MC說：「距離仲有兩分鐘，我哋不如許下新一年嘅願望，真㗎！我拍完戲之後應承自己，一定要有8嚿？唔係8嚿，6嚿，4嚿腹肌喇！我一定要2025年騷一次畀大家睇，仲有強而有力嘅臂彎。除衫唔係今日，今次係我第一次同5000人倒數。祝大家新年快樂！身體健康！」

MC在台上狀態大勇，但原來他由星期日（29日）開始已身體不適。他說： 「29號晚，我未試過聽嘢完全分唔到任何音，就好似你揸車，睇唔到路，真係超級驚，所以每次唱完都要睇睇我哋band leader徐浩，我啱唔啱音，但好多謝每一位觀眾嘅掌聲，不論係我一上一落、每首歌起奏完結，大家都鼓勵我，但禍不單行，我噚日早上開始扁桃腺發炎好痛，食咗藥，不過都證明咗我病都唱到歌。」MC希望新一年大家也開開心心，他表示小休3天後開始最後兩場演出。

（即時娛樂）