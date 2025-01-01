叱咤2024｜黃偉文奪填詞人獎︰攞晒自己出嚟獻畀廣東歌 (22:15)

黃偉文（Wyman）今年繼續冧莊，於《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》獲頒「填詞人大獎」，身在英國的他預先拍下得獎感言在現場播出。

Wyman說︰「2024係我覺得好幸運嘅一年，因為我嘅作品得到903 DJ喜愛，同埋有唔錯嘅播放率。多謝電台、搵我合作嘅歌手、唱片公司同埋監製。以下啲說話，好似唔係好謙卑，但係相信大家聽得出說話嘅真心。其實我唔一定再要攞呢個獎，唔需要再攞我都會開心。我嘅願望其實好卑微，我只係想繼續有得寫，咁就得啦﹗或者應該係，人生到咗呢個階段，我所追求嘅並唔係歌嘅播放率，而係繼續寫，寫得好啲、寫得再有趣啲，同埋繼續寫到大家有共鳴嘅作品。所以喺未來嘅日子入面，或者我未必再喺呢條片度出現，或者未必再喺頒獎禮上面出現，但係就算我喺台下或者喺唔同嘅地方，我應承大家，我都會攞晒我自己出嚟，獻畀我心愛嘅廣東歌，除非有一日，大家已經唔再睇得出我寫嘅嘢，同其他人有咩分別。不過就算我個人攞唔到呢個獎，我都希望我嘅作品繼續喺呢個頒獎禮嘅舞台上面出現，因為至少我個名可以喺個字幕上面出現。大家好，我係其中一個深愛香港廣東歌嘅填詞人，我個名叫做黃偉文﹗祝大家新年進步，身體健康﹗」

「監製大獎」得主是首次獲得這個獎的陳考威，他在台上致辭時感動落淚，並公開多謝陳卓賢等曾經合作的歌手。「編曲人大獎」由黃兆銘奪得，「作曲人大獎」則由林家謙蟬聯。林家謙說︰「我好開心，最開心兌現到舊年1月1號嘅承諾，找晒啲街數，依家仲有少少私人嘅數未找，但係好快。今年好開心同唔同嘅歌手單位合作，多謝你哋﹗」

（即時娛樂）