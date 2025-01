next

叱咤我最喜愛的男歌手:姜濤

叱咤我最喜愛的女歌手:鄭秀文

叱咤我最喜愛的組合:MIRROR

叱咤我最喜愛的歌曲大獎:《好得太過份》─姜濤

叱咤樂壇至尊唱片大獎:《Interlude》─陳卓賢

叱咤男歌手

金︰陳卓賢 銀︰馮允謙 銅︰林家謙

叱咤女歌手

金︰李幸倪 銀︰陳凱詠 銅︰雲浩影

叱咤組合

金︰Dear Jane 銀︰COLLAR 銅︰雷同二友

叱咤生力軍男歌手

金︰曾傲棐 銀︰Teddy Fan 銅︰CotaBoii

叱咤生力軍女歌手

金︰林愷鈴 銀︰黃健怡 銅︰李芯駖

叱咤生力軍組合

金︰VIVA 銀︰ROVER 銅︰OneUp

叱咤唱作人

金︰陳卓賢 銀︰馮允謙 銅︰林家謙

作曲人大獎︰林家謙

填詞人大獎︰黃偉文

編曲人大獎︰黃兆銘

監製大獎︰陳考威

專業推介叱咤十大

叱咤樂壇至尊歌曲大獎 第一位︰《會再見的》馮允謙

第二位︰《間歇性休眠》陳凱詠

第三位︰《九秒九》容祖兒

第四位︰《回憶半分鐘》雲浩影

第五位︰《至少做一件離譜的事》Kiri T

第六位︰《藝術與科學 - FROM THE FIRST TAKE》林奕匡 / 黃妍 / 葉巧琳

第七位︰《黑玻璃》洪嘉豪

第八位︰《Hey Hey OK!》盧瀚霆

第九位︰《戀愛腦之死》陳健安

第十位︰《小心碰頭》張天賦

