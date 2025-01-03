何遠東效力無綫16年心淡離巢 嘆用心演好角色卻被指搶鏡 (14:19)

何遠東加入無綫（TVB）16年，曾演出過不少「入屋」角色，如《降魔的》裏的龍貓、《心理追兇》入面的弒母肥仔，惟隨着恩師前無綫監製王心慰退休，不是TVB「親生仔」的他即被投閒置散，最後在去年9月40歲生日當天決定與無綫結束賓主關係。

何遠東接受《明報周刊》訪問時，坦言明白公司會先給機會要捧的人，因此除了曾主動向王心慰要求演出她的榮休作《異空感應》，多年來也未曾敲其他監製房門。他說去年9月生日時收到公司要求續約的訊息，內容只叫他留下來沒其他，他苦惱了一會，覺得近年冇劇拍冇發揮機會，於是回覆公司不續約，即使公司再來電找他傾，他也沒動搖決定。何遠東說︰「我好慶幸嗰刻冇動搖，證明我真係受夠，係人都知『雪櫃』好凍，咁你唔走入去，你冇試過又點知呢？我喺公司入面咩都試過，以一個唔係『親生仔』，我一直都係part time約，但part time約係唔可以接拍其他嘢，頒獎禮試過、台慶騷試過、大騷劇集綜藝乜都試過，最後連『雪櫃』都試埋，對一個演員嚟講，我覺得都算好完整。」

何遠東希望由40歲開始對自己好一點，他坦言從前沒想過離開TVB，以為可以做一世，最後決定走是因為少了溫暖及安全感。他說︰「好似都係時候，賴死都冇用。」他自嘲在TVB裏是一名工人姐姐︰「我係一個工人姐姐對住Mom咁樣，Mom叫我做咩，我都會『Yes,Mom』，就算佢幾挑剔，我都會自己改進。或者我好想入到呢間屋，但到頭來16年過去，最終都覺得未入到呢個屋企，可能始終我哋係有僱傭合約關係，即係我好努力，到頭來反問你點解做得咁多？做得咁好？」

何遠東直言多年來除了不喜歡玩「忌廉塞晒落眼耳口鼻頭髮」的節目遊戲，公司叫他做什麼也願意，演丑角、扮飛行棋都覺得沒問題，唯一感覺難受是知道自己被人指「你太好、你太多」。他說︰「依家呢一句說話彷彿變咗我人生座右銘，我會記住自己要恰如其分，近年拍戲一定要令到個主角發光發亮。有啲嘢唔係你嘅，千祈唔好同人爭。如果話我刻意去搶fo，其實努力演好一個角色，我唔覺得係錯。」

（即時娛樂）