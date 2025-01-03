MIRROR Chef｜盧瀚霆邱士縉4子獲獎 姜濤主持「分豬肉」儀式 (16:59)

ViuTV節目《MIRROR Chef》明晚（4日）播出最後一集，節目組根據MIRROR 12子在節目中的表現，設了特別獎項頒給其中4位成員。姜濤率先提議要頒「最佳勤工獎」給隊長楊樂文（Lokman），說他在拍攝節目時的功勞最多。Lokman笑言多謝姜濤提名，否則自己也拿不到獎。

「初心進步獎」就由盧瀚霆（Anson Lo）獲得，因為他的廚藝雖然還有很大進步空間，但跟之前相比已有明顯改善。呂爵安（Edan）聞言稱很懷疑Anson Lo的廚藝有進步，Lokman開玩笑說︰「我哋進步唔係講幾多，係講心態」。「最熱誠參與拍攝獎」和「最佳急才獎」則分別由邱士縉（Stanley）和陳瑞輝（Frankie）奪得。其他未得獎的成員仍有「豬肉獎」安慰，由姜濤進行「姜太公分豬肉」儀式。

經過15集的拍攝，12子對入廚有更深體會。Stanley坦言煮食是一件很繁複的事，所以很欣賞會煮食的人。Anson Lo則更佩服媽咪︰「因為由細到大媽咪都毫無怨言咁密密煮，仲煮得好開心，所以真係好尊敬媽咪﹗」江𤒹生（Anson Kong）說如有時間，一定會先為家人下廚。談到吃過最溫馨的食物，MIRROR紛紛說出是媽媽的菜式。

（即時娛樂）