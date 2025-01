巴西女星法蘭達杜利斯憑《I'm Still Here》捧走戲劇影后,擊敗多名英美一線女星。(電影海報/網上圖片)

第82屆金球獎頒獎禮香港時間今早在洛杉磯舉行,《中央車站》巴西導演和路達沙利斯(Walter Salles)新片《I'm Still Here》的女主角法蘭達杜利斯(Fernanda Torres)爆冷封后,擊敗《Maria》安祖蓮娜祖莉(Angelina Jolie)、《Babygirl》妮歌潔曼(Nicole Kidman)、《Lee》琦溫絲莉(Kate Winslet)、《The Last Showgirl》彭美拉安德遜(Pamela Anderson)及《The Room Next Door》狄達絲雲頓(Tilda Swinton)等衆多勁敵。

《I'm Still Here》根據真人真事改編,以1970年代巴西獨裁軍政府時期的一段黑暗歷史為背景,講述前國會議員Rubens Paiva被捕後失蹤,其妻Eunice於25年後才獲得丈夫的正式死亡證。晚年的Eunice患有腦退化症,電視報道國家真相委員會有關Rubens案件的調查,勾起她的痛苦回憶。該片去年9月在威尼斯影展贏得最佳劇本獎,已有不少評論激讚扮演Eunice的法蘭達杜利斯演出。

