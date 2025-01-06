中年3｜劉美君讚陸東成臨危不亂 Dan James勤練普通話 (13:16)

第二次為《中年》擔任導師的谷婭溦，面對隊員蕭偉倫被淘汰，不禁眼濕濕哽咽流露不捨及不忍之情。（無綫提供圖片）

《中年好聲音3》昨晚（5日）播映一集，評審團除固定班底外，今集起劉美君擔任嘉賓評審；谷婭溦、韋綺姍和謝文雅擔任導師，分別帶領「藍組」、「紅組」及「綠組」出戰。「藍組」隊員：劉傳民、蕭偉倫、劉曉昆、高菲、宗倩如、楊炳德、占士丁丁（Dan James）、羅逸軒、陳溢光、張與辰；「紅組」隊員：何平秋、杜閱、侯靜伊、陳嘉琦、郭偉倫、李創偉、阮慧珊、曹越、劉洋、黃博；「綠組」隊員：趙浚承、林立峰、陸東成、李金凱、王鄭浚仁、任永健、善玥澄、尤詩郡、陳芷盈、胡家健。

本回30強「導師分組賽」，上半場賽事戰况激烈，「雙浚配」趙浚承與王鄭浚仁合唱《我不會唱歌》，以90分霸佔第一名，2人所屬的綠組亦以244分，成三隊中最高分；藍組則以238分成為最低分隊伍，需按照賽制由評審決定淘汰一名隊員，最終蕭偉倫被淘汰。

今集獲第二及第三最高分的，則是藍組的Dan James和劉曉昆《揮着翅膀的女孩/Proud of You》，及紅組的阮慧珊和侯靜伊《16號愛人》，兩隊分別獲得86分及83分成績。Dan James與劉曉昆演繹的普通話混英文版《我的驕傲》大獲好評，谷婭溦和周國豐大讚Dan James勤練普通話，就連在茶餐廳用膳亦不忘練習；張佳添讚2人演出有chemistry，讓他喜出望外：「聽完好warm、好heartfelt（意指感情好真摰），Dan用氣用聲好實淨，冇壓迫感，不過曉昆嘅高音略為緊咗啲，顯得單薄少少。」

「綠組」與陸東成合唱《心淡》的任永健，於尾段緊張甩beat，表現略為失準，2人僅獲79分；劉美君讚陸東成臨危不亂，淡定表現極佳：「你唱得好好、control得好好，我聽得好舒服。永健嘅和音錯咗，你仲繼續hold得到，係要讚嘅。」張佳添則狠批表現大跌watt：「你哋太熟原本隻歌，可能緊張令你唱得急咗，成件事個chemistry係一般，真係跌咗watt。」

（即時娛樂）