香取慎吾相隔11年 重投富士連續劇 高賢貞厲雲上演娛圈生存記 (18:00)

韓劇《星星閃耀的夜晚》（左圖）已登場，由香取慎吾主演的《日本第一的爛男人─我的假家人們》亦即將上架。（Viu提供圖片）

「黃Viu」煲劇片單出爐，除了全新韓劇《星星閃耀的夜晚》已登場外，由香取慎吾主演的《日本第一的爛男人─我的假家人們》亦即將上架。

1.《星星閃耀的夜晚》

韓劇《星星閃耀的夜晚》講述被解僱的明星製作人姜秀賢（高賢貞飾），和被淘汰的長期偶像練習生劉振宇（厲雲飾）相遇後，一同追求各自目標的故事。該劇由高賢貞率領「演技大賞」男新人得主厲雲主演。劇中高賢貞目睹兒子失去聽覺，接著慘遭公司趕走、厲雲則再次出道夢碎，背上2億債務，兩個失意人攜手展開絕地反擊。

2.《流氓讀書會》

改編自人氣網絡漫畫，韓劇《流氓讀書會》講述少年尹佳敏（黃旼炫飾），雖然想認真讀書，但他的才華只在打架上，為了追尋讀書夢，他在全國最差的流星工業高中，組成「學習小組」準備高考，一場熱血故事由此展開。該劇主打青春正能量，製作組亦表示希望藉此為學生打氣。

3.《日本第一的爛男人─我的假家人們》

全新日劇《日本第一的爛男人─我的假家人們》講述前新聞播報員大森一平（香取慎吾飾），因過於專注事業而忽略家庭，最終因為醜聞失去工作；為了參加區議會選舉重建形象，對家庭與孩子毫無興趣的一平，決定與亡妹的丈夫小原正助（志尊淳飾）及其兩名孩子共同生活，這段「假家庭」關係，也讓他重新思考到親情的重要性，以及更多社會問題，他也下決心改變自己，甚至影響社會。該劇也是香取慎吾相隔11年，再度主演的富士連續劇。

4.《芬蘭租屋生活》

韓綜《芬蘭租屋生活》以沒有網路、沒有自來水和電力的芬蘭鄉村Lapland（拉普蘭）為背景，講述四位韓流演員車銀優、李帝勳、李東輝和郭東延在當地體驗芬蘭人的純樸生活。節目中4人搞笑不斷，最近一集車銀優領軍體驗芬式桑拿，他們大汗淋漓騷男人味。

5.《白種元的悲慘世界》

競技真人騷《白種元的悲慘世界》講述20位擁有悲慘故事的社會邊緣人，在100天內展開激烈的廚藝生存戰，冠軍將會得到白種元親自資助餐廳基金，獲得逆轉人生的機會。節目經歷首次淘汰賽和復活賽後，有人打算棄賽、也有人對於功課毫不認真，態度引發爭議，讓白種元直呼失望。

6.《玉氏夫人傳》

由林智妍、秋英宇、金載原和妍雨主演的韓劇《玉氏夫人傳》講述姓名、身分和背景都是偽造的外地女子，與為了守護她不惜賭上性命的男藝人之間的生存騙局。劇集播出後連續4周收視上漲，更兩度躋身收視冠軍，劇集將迎來大結局，劇情相當緊湊，到底成宇謙為何跑到清朝、玉太永的外知部是否真的遭到關閉呢？

7.《重返20歲》

改編自同名大熱電影，由鄭知蘇、鄭振永和金海淑主演的奇幻韓劇《重返20歲》，講述七旬老嫲嫲吳末順（金海淑飾）一夜之間變成20歲的吳杜莉（鄭知蘇飾）後，以實現歌手夢為目標，再次享受青春耀眼全盛期的故事。憑藉輕鬆有趣的設定，該劇在韓國深受觀眾喜愛，更在第6集刷新自身收視；振永默默守護鄭知蘇的暖男形象，令他人氣急升。

8.《不如海邊吹吹風》

台劇《不如海邊吹吹風》講述大明星白引默（陳柏霖飾）因涉及打人事件而陷入醜聞風波，為挽回形象，他在王牌經理人的勸說下，接拍金門實境節目，其間遇上土生土長的海島村姑李海諾（郭雪芙飾），2人譜出了一段治癒又溫馨的愛情故事。

隨著劇情進入白熱化，白引默和李海諾感情升溫，此時海諾的青梅竹馬陳大浯（林柏叡飾）透過直播向女方告白，不但令引默意識到自己感情危機，也為這段三角關係揭開序幕。

（即時娛樂）