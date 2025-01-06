繼余思霆何遠東後 「阿七」吳嘉儀離巢 結束跟無綫9年賓主關係 (18:28)

無綫近月爆離巢潮，接連有藝人公布約滿離開消息，繼姜麗文、余思霆，陳婉衡、甄采浠、黃一鳴和何遠東後，視后李佳芯亦消失無綫官網藝人名單。

曾擔任《開心無敵獎門人》「獎老」的吳嘉儀（阿七），今天（6日）也在社交平台宣布離開無綫，她在Ig貼了20張相，分享在無綫9年的工作點滴，她表示人生首份全職工作，就是演藝畢業後，加入無綫藝訓班，轉眼已經9年。

她寫道：「感謝把我由一個修讀舞台表演嘅學生，訓練成一個電視演員、主持、帶貨主播『唔係落車，只係我夠鐘轉車喇，命運很玄妙，想見的人總是會再見的！』阿七仍然最喜歡演戲，希望有幸遇到更具挑戰性嘅大小角色，有機會演活屬於香港嘅好作品、好角色，期待嚟緊嘅劇集、電影、舞台劇、微電影、網片casting & 工作主持、帶貨、探店工作我會繼續努力做，歡迎DM我。還有，珍惜每次教小朋友嘅機會，多謝您哋令我保持童心和正能量。」

阿七還分享在無綫多個第1次回憶：包括拍處境長劇﹑拍落雨戲﹑電單車飛車﹑跳海﹑亂葬崗替身戲﹑烹飪及飲食節目等，她寫道：「所有的回憶都造就阿七嘅成長，要多謝嘅貴人、前輩太多，聚會見、工作見、在心中，努力加油fighting!」

相關新聞：何遠東效力無綫16年心淡離巢 嘆用心演好角色卻被指搶鏡

相關新聞：李佳芯再惹離巢揣測 接受新挑戰：以新身分期待下個作品

（即時娛樂）