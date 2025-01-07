AK首次演舞台劇 一人分演幾角嗌緊張 跟童童爭做新人 (17:47)

韋羅莎拿過2屆香港舞台劇獎「最佳女主角」，但她謙稱仍有很多東西學習，不敢認叻派貼士給AK。（鍾偉茵攝）

江𤒹生（AK）、王菀之（Ivana）、韋羅莎、白只、楊偉倫（阿卵）、蔡曉童（童童）合作的15場舞台劇《SUCK樂園》，將於5月起假灣仔演藝學院舉行演出。

今天（7日）眾演員到尖沙咀出席發布會，Ivana因忙於綵排2月個唱而缺席。AK表示在舞台劇方面零經驗，跟童童爭住認新人：「之前聽過男團MIRROR幾位隊友分享做舞台劇心情緊張和壓力大，我希望這次演出初體驗，放低緊張和壓力，好好享受與所有前輩交流。」

相隔1年多再重返舞台的韋羅莎表示非常開心，有種回家見家人感覺，因為與白只和阿卵都是舊拍擋，今次合作會好玩。白只稱年少時已認識Ivana，但彼此已很久沒合作，很開心再在演出上重聚，又說：「我們有個劇團，但已荒廢了，終於有一個劇讓我們借屍還魂合作，非常期待。」

阿卵被問會否搞突破？他笑說：「突破不外乎除衫，我已經除過，今次會穿多些衫。」童童經常在社交平台展示火爆一面，她指自己真實性格沉穩，會鎮定地面對所有事，也會盡量配合劇本去演出：「知道有場群戲，會有個神秘角色出現，跟期待當中有突破性的事發生。 」

受訪時，AK表示會盡快做好手上新歌工作，之後閉關準備舞台劇演出，今次對他來講是個大挑戰，要一人分演幾個角色，其中會演老人，但未知會如何演繹，他說：「舞台劇睇就睇得多，演就未試過，今次高手雲集，我有點緊張，花時間背對白還好，最擔心接不住班前輩，怕他們爆肚時，我忍不住笑，希望排戲要掌握好喜劇節奏和磨練出默契。」

韋羅莎拿過2屆香港舞台劇獎「最佳女主角」，但她謙稱仍有很多東西學習，不敢認叻派貼士給AK，鼓勵他投入和開心就會做得好：「大家是團隊，困在2個月排練，大家的關係、感情、信任就會慢慢建立和同步。」她又自認是受害者，經常被拍檔整蠱：「大家排好個劇，很少爆肚，但培養默契後，我知道白只本身好曳，望到他就會笑了，是會有危機位，我遭殃過好多次。」

（即時娛樂）