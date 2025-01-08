潘燦良魏浚笙首合作演父子 張繼聰爆細女拍廣告最開心係... (16:02)

張繼聰和謝安琪（Kay）及細女張靖（Kakaball），早前聯同魏浚笙（Jeffrey）及潘燦良合作拍攝保險品牌廣告。潘燦良首次與Jeffrey合作，兩人在廣告中飾演父子，而Jeffrey就代表追求健康保障一族。Jeffrey說︰「有機會跟前輩潘燦良交流取『戲』經，我非常開心。為求拍攝效果，我在拍攝前一個星期每天操練3小時，戒掉所有澱粉質，只吃水煮食物。 我的體質較易水腫，因此大部分時間也嚴格控制飲食。剛出道時，我不習慣，但現在習慣後，覺得對身體有很大的正面影響。藝人這職業對體能要求非常高，如果不是堅持健康的習慣，體能狀態稍差，也很難應付日常工作。」

潘燦良讚Jeffrey工作態度認真︰「拍攝空檔時，他表示對舞台劇很有興趣，希望將來與他有其他合作機會﹗」潘燦良表示雖然平常工作忙碌，但很重視人生及財富規劃，並經常與同事分享心得。他說︰ 「演藝人員不像打工仔每月支薪，更需要良好的財務規劃。我偏向屬於『預早規劃』類型，身邊亦有不少朋友都已經開始計劃財富傳承，所以平時也喜歡與朋友交流理財心得或最新資訊。 」

張繼聰一家跟保險品牌多次合作，每次拍攝也覺得很有新鮮感，加上Kakaball活潑好動，拍攝時充滿歡笑聲。張繼聰表示︰「很開心可以全家人一起合作拍攝廣告，Kakaball這次更投入狀態。最難忘是廣告中有一座巨型英式下午茶道具，Kakaball和Kay看見時超級興奮，不停自拍，最後Kakaball因為劇情需要有機會吃多次蛋糕，她之後秘密地告訴我，這是她拍攝時最開心的事。」

（即時娛樂）