next

近日有網民在threads發長文爆料,稱之前為女藝人開設的餐廳做設計及印刷項目,對方後來稱收費過高,更拖欠尾數3700元。該網民入稟小額錢債審裁處,最後獲法庭判勝訴,女藝人要支付申索人應收款項及訟費,惟她仍拒絕找數。因裁判書上有「Yan」字而捲入風波的吳日言(Yan)香港時間昨晚(8日)發表嚴正聲明澄清,強調已付款及沒有做出任何違約行為。

昨天是她與丈夫Barry的紀念日,她在社交平台上載兩人2016年和新影的合照,並說︰「拍拖16年,結婚快9年,一起25年,繼續甘苦與共...... #lover #0108」Barry留言︰「放心!唔開心嘅都交晒畀我。 I'm always here for u﹗」Barry同時在自己的社交平台發文力撐老婆,他說︰「我個人成日求求其其,你蝦我冇乜所謂,不過你蝦我屋企人,我會好認真對待!其實我可以好認真,我唔係無火,只係我好早發現我太火。」

有網民追問︰「所以走數?」Barry回答︰「不如公道啲,如果沒有找數嘅,我以一賠十。反之,如果我提供收款單,煩請為我平反。」

(即時娛樂)