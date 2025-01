草蜢成員蔡一智上周五(3日)60歲生日,早前舉行派對邀請古天樂、張智霖、袁詠儀、容祖兒等圈中好友一同慶祝,惟未見去年10月中自揭完成切除腦部腫瘤手術的胞弟蔡一傑。蔡一智昨天(8日)在社交平台分享與家人慶生的影片,蔡一傑終於現身。影片中有4張蔡一傑的照片,相中的他全黑上陣及戴上畫家帽,神情嚴肅,沒什麼笑容。不過,他為哥哥分生日蛋糕時,表情略為寬容,在其中一張家人大合照時也有微笑。蔡一智在影片下以英文打上「family gathering」、「thanks for my brothers birthday cake」、「2 siu fun cake」、「thanks my family love」、「gold with the flow」、「60 cake」及「stay healthy」的主題標籤,相信其生日蛋糕是由蔡一傑所送。

