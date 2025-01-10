陳湛文自詡成功令劉江「焗蟹」 張雷笑劉沛蘅賣靚被喝止 (17:02)

谷德昭主持的ViuTV節目《爆谷一周》明晚（11日）播出新一集，請來劇集《老是常出現》演員劉江、張雷、陳湛文、劉沛蘅，以及執行監製兼導演郭家禧現身。慣常拍攝偶像劇的郭家禧這次轉拍銀髮一族為題材的劇集，他表示香港少以老人家為主軸的劇集，即使有也多數較悲情和傷感，因此拍攝喜劇《老是常出現》，讓觀眾知道老人家也有鬼馬一面。

劉江表示拍喜劇對他來說是挑戰，拍攝時沒為自己定下底線，只視乎拍攝出來的效果及講求跟對手演出的化學作用。張雷雖有拍攝喜劇經驗，但表示這次演出的是誇張喜劇，加上其角色「無時停」，因此覺得演出時過火一點也不怕，最重要是畫面順眼舒服，導演收貨就可以。談到同劇的劉沛蘅和陳湛文，他說︰「同佢哋合作無得頂，好舒服﹗我同劉沛蘅拍第一場戲就要打交，佢叫我放心，用力掐住佢條頸。」張雷表示劉沛蘅在劇中主要作用是「賣靚」，劉沛蘅即時笑着反對︰「你唔好咁講喎！」劉江讚劉沛蘅拍戲快上手，而陳湛文轉數快，跟他演對手戲時要打醒十二分精神，不能打瞌睡。陳湛文透露拍攝其中一場戲時，劉江要忍笑才完成，更指劉江事後自言「幾乎千年道行一朝喪」。不過，劉江說︰「我唔記得，對自己不利嘅事，我通常都會唔記得。」

陳湛文和劉沛蘅表示跟劉江、張雷合作獲益良多，劉沛蘅說兩位前輩能一秒入戲︰「未開機前，大家仲傾緊偈，但導演一叫action，佢哋就已經即時入戲，仲非常自然﹗我覺得除咗係因為準備充足，仲要有多年經驗累積至做到，好值得我學習。」陳湛文表示劉江、張雷在劇中的部分對白含有資訊性，有時更要說古文，但他們能演得像閒談一樣自然。陳湛文說︰「如果係經驗不足嘅我，隨時會講到好似背書一樣。」谷德昭說這是兩位前輩演員幾十年來的修為，劉江笑言︰「講唔掂會冇得撈！」

（即時娛樂）