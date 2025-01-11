林夏薇被老公孝心吸引 結婚近10年 保持新鮮感 對生育冇壓力 (12:30)

37歲的林夏薇（薇薇）4歲來港，9歲回內地讀書，16歲北漂考入中央戲劇學院，畢業後2010年先回流香港加入香港話劇團，翌年轉投TVB拍劇後，幾年前憑《七公主》首奪視后，再憑台慶劇《黑色月光》首演反派卓慧雲一角人氣急升，被指是視后大熱。

林夏薇接受商台《星光背後》訪問，分享2015年無懼事業上位期間突然結婚，嫁給圈外老公莫贊生。事業愛情兩得意，開設實體鑽飾店，回望當年閃婚決定，她指從來無懼事業受感情拖累，薇薇說：「我更加想做一個演員，無諗過成為明星！」

林夏薇2015年結婚，嫁給比他年長16歲的莫贊生，由於薇薇當年事前不曾公開拍拖，不少人震驚她閃婚決定，薇薇說：「我係正常拍拖，個個聽完都話我收得好密，主要因為我工作同生活分得好開。」

婚前林夏薇於圈中見盡不少型男帥哥，被問到有沒有被圈中人吸引過？她說：「冇諗咁多，可能一路搏殺緊，亦都無機會去諗其他嘢，况且電視台一開頭飾演啲角色，未話去到好多情感戲，當然我要專業，拍戲當下就會投入，但拍完會識得抽身。」

節目中，她分享與丈夫相識經過：「我同佢拍咗年幾2年先結婚，我哋係family friends，唔係我屋企人介紹嘅，佢哋（家人）唔會做呢啲老套嘢，我哋本身互相都識，但無乜機會接觸，到有段時間我工作冇咁密集，我哋多咗機會了解。」對於丈夫莫先生生吸引地方？「佢最吸引我嘅地方，係佢好有孝心，佢處理問題同思想，係最吸引我。」

2015年時，薇薇正值上位的階段，問到當時會否擔心結婚影響事業：「咁我又冇呢種諗法，可能我更加想做嘅係一個演員，無諗過要成為明星，演員就係盡最大努力演好每個角色，當離開角色時，我就係我自己，我係適當時候做適當嘅事，其他嘢冇諗太多。」

她分享與先生甜蜜相處之道：「我哋都好忙，佢搵到個仲忙過佢嘅人，我哋一直好順利，我同先生除咗夫妻之外，係亦師亦友，生意上佢又我老師，而我喺做生意上係新人，佢畀好多意見，我哋相處得好好，就嚟結婚10年，我覺得大家嗰種交流係思想同心靈上溝通到，互相扶持包容，令我哋咁多年可以保持新鮮感。」

有指她2018年首次約滿電視台，曾休息1年是為了婚後調理身體孕育下一代：「其實一直都冇話有或者冇呢個（生育）計劃，我以為我停落嚟時候，可以調理身體，之前拍劇太密集，身體響警號，需要停一停，同埋啱啱結婚需要陪對方，唔係特別為生仔，不過有我亦唔抗拒，但當我停落嚟處理生意仲忙，變咗都冇停過，啲人成日問我有冇諗過生仔，我話我有，但真係冇時間。我哋對生仔都冇壓力，包括所有屋企人都冇畀壓力，大家緊張過我哋，我哋一啲都唔緊張。

我係鍾意小朋友，但屋企已經有幾隻狗狗，我係巨蟹座，家庭觀念好強，如果有，我係好負責任媽咪，會花時間喺小朋友身上，𠵱家係因為冇時間，真係冇再特別諗呢樣嘢，加上𠵱家開鑽飾店，鑽石又係我新BB，再冇咁多時間同精力。」

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（即時如樂）