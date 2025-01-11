傅明憲投入動保工作20年 恨拍拖公開擇偶條件 (13:56)

傅明憲笑言自己離開娛樂圈已經太久，「雖然有人曾邀請我拍戲，但我不敢接受，因為我要減肥，現在上鏡好大隻呢！」（資料圖片/大會提供）

談及前夫葉劍波，她直言離婚收場只是緣分問題：「他曾借過家父500萬，但卻一直無法歸還，這讓父親非常難過，後來我們亦再無見面。」（資料圖片）

傅明憲（Gigi）擔任香港愛護動物協會會長多年，積極行善的她月前獲頒「傑出華人領袖獎」。她接受港台《舊日的足跡》訪問，分享近年動保工作及生活近况，並公開擇偶條件。

傅明憲自2004年起，擔任香港愛護動物協會會長，至今已經20年，見證了香港動保的進步，她說：「這些年來，社會對保護動物的意識提升了很多，棄養的問題也大大改善。協會現已設立24小時拯救動物隊，聯同警察及消防員搗破不法分子的活動。」她希望香港能夠成為仁愛之都，人寵共融之地。

傅明憲全心投入動物保護工作上，但坦承仍然恨拍拖，她說：「其實我不介意朋友介紹男仔給我認識，但每次他們都會說：『你唔使啦』，話題就終結了。」她指自己的生活圈子十分單一，有時甚至「見動物多過見人」，令她有感難以遇到合適的對象。

擇偶條件方面，她希望對方跟她一樣喜歡動物，否則擔心沒有共同話題，傅明憲又透露，年過90歲的父母傅奇與石慧已從加拿大回港，她亦能隨傳隨到貼身照顧他們。兩老或許心疼女兒忙於照顧他們，近年都不再過問她的感情生活。

銀壇夫妻傅奇、石慧攜手走過71載甜蜜婚姻，傅明憲在節目分享父母的愛情故事，並為她剛烈的名字解畫：「爸爸媽媽因為拍攝《蜜月》這套電影而相識，爸爸在戲中的角色叫『明』，而媽媽叫『蘭』，由此取名姐姐『明蘭』，而哥哥則稱『明偉』。至於我的名字，則因為媽媽在懷我時，正任全國人大代表，因為要熟讀憲法，於是決定取名『明憲』。」

傅明憲在電視台工作4年，被封為「最美郭芙」，印象深入民心。直至1999年，她婚後尊重前夫意向而淡出幕前：「前夫當時希望我息影，因為演員的工作時間日夜顛倒，他未能接受。」她坦言其實不捨得離開幕前，惜當時只能二選一。

談及前夫葉劍波，她直言離婚收場只是緣分問題：「他曾借過家父500萬，但卻一直無法歸還，這讓父親非常難過，後來我們亦再無見面。」至於當年為何沒有選擇復出，她笑言自己離開娛樂圈已經太久，「雖然有人曾邀請我拍戲，但我不敢接受，因為我要減肥，現在上鏡好大隻呢！」

（即時娛樂）