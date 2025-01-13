馮素波縱橫演藝圈逾半世紀 逍遙自在笑看人生 (21:34)

80歲馮素波（波姐）5歲時在父親馮峰安排下參演電影《細路祥》，入行逾半世紀的她見證了不少巨星的誕生。回想小時候拍攝《細路祥》的日子，波姐表示已十分模糊，但對當時比自己大幾歲的李小龍仍有記憶。「點會唔記得﹗佢成日整喊我﹗」波姐表示李小龍早在童年時代已很仰慕識功夫的人，經常拜訪擅演武場戲的粵劇演員石燕子。「佢每次去拜訪石燕子，都會先嚟我屋企玩爸爸嘅健身器材，仲叫我一齊去搵石燕子。我哋去搵石燕子，途中要落一個小山丘，又要經過好多梯田。有一日，佢話啲紅辣椒好靚，叫我去摘，後來被人發現，我哋即刻逃走。佢梗係跑得快，我當時又肥，追住佢時跌到損晒喺度喊，佢就倒立、打筋斗同和扮猩猩𧨾番我笑。」李小龍後來到美國升學，兩人再見時，波姐已17歲。看見小時候的好友變得學識廣博，波姐頓時感到自卑。「佢好叻，講好多嘢又答得好，令我好自卑。我係個冇咩學問嘅人，食飯時坐喺一個外國返嚟、一句中文一句英文嘅人隔籬都唔知講咩好。佢又失驚無神同我講，想拍戲就要醒啲，叫我講掂『上山裙困草、落山草困裙』先好同佢傾偈，又問我識唔識講國語。其實我哋冇見咁耐，學問水平已唔同。佢出去見過世面，知道我怕醜唔識講嘢，就同我講呢番說話。嗰次係我哋長大後真正坐埋一次傾偈，之後佢走紅，我哋冇機會再見。」

波姐是1960年代影壇「七公主」中的大公主，其餘6位公主分別是沈芝華、陳寶珠、蕭芳芳、薛家燕、王愛明及馮寶寶。波姐表示「七公主」是由當年擔任製片的媽媽提議組成，目的是令處於尷尬年齡的同父異母妹妹馮寶寶打入青春市場。「當時寶珠與芳芳已經好紅，寶寶都紅，媽媽諗出呢個鬼主意，第一時間搵芳芳媽媽傾，因為王愛明媽媽最唔出聲，寶珠媽媽唔揸主意。最初唔係叫『七公主』，係叫『七姊妹』，但芳芳媽媽反對，話北角舊時有七姊妹，下場唔好意頭，梗係公主矜貴。『七公主』最初唔關我事，媽媽本身有另一人選，但芳芳媽媽反對，覺得嗰個人雖然係少女，但太成熟，媽媽唔想搵一個細過寶寶，芳芳媽媽覺得我清純，就建議我做。」「七公主」第一次宣傳時，出海遊船河唱歌跳舞，立即成為傳媒的焦點，後來更一起拍戲。波姐說當時任製片的媽媽最初想拍歌舞片，但難找齊7位年齡跟她們各人合襯的男演員，加上陳寶珠、蕭芳芳的檔期難遷就，最後轉戲路拍武俠片《七公主》，7個人7條故事線，最後才在武林大會上聚首一堂。

電影《七公主》後，7人各有發展，波姐轉做歌手，經常去外地登台，與6位公主雖然聚少離多，但姊妹情依舊。「大家喺無名無利時認識，傾嘅都係肺腑之言，最記得寶珠話媽媽講過每月有1000蚊家用就好豐富，所以佢只係想每個月搵1000蚊，等媽媽唔使咁辛苦；芳芳成日話要學好啲英文，佢好有智慧，話呢個世界冇秘密，唔好將唔想畀人知嘅事講出嚟；家燕活潑啲，成日跳牛仔舞、講飲講食，同依家一樣；芝華係寶寶嘅影迷，好惜寶寶。佢同寶珠都係粉菊花嘅徒弟，佢到依家都係最尊重寶珠。有咩唔啱，寶珠鬧佢，我哋唔敢鬧。前幾年，佢仲話寶珠話會養佢過世。佢同寶珠都比較傳統，好尊重我呢個大師姐；寶寶其實好惜我，我好多謝佢會喺我好困難時嚟探望問候。我一個人走埠時間多，我每次返嚟都見佢成長咗。」

經歷了15年走埠歌手生涯，之後又加入無綫拍劇，波姐錯過了很多與家人相聚的日子，與家人的關係也變得疏離。「我以前好睇唔開，我四圍去掙錢養弟妹，但總係好似被孤立。弟妹唔係唔尊重我，但唔會叫我一齊去玩、去旅行，好似怕多咗個老人家喺度唔舒服咁，只有家庭聚會時至會預埋我呢個大家姐。」丈夫過身後，波姐亦開始想通，放下了心結。「走埠15年，我確實同弟妹、朋友疏離咗，但大家感情冇變，我永遠喺佢哋心目中，大家只係生活上疏離。10年前，我喺無綫日以繼夜拍劇，即使佢哋約我，我都唔得閒。依家冇咁多戲拍，就算我失驚無神成日去搵人，人哋都唔習慣生活上有我存在。不過，我開演唱會、約佢嚟食飯，佢哋都會出席。要明白點解家人、朋友一直尊重你，但生活上冇你，就係因為當年大家冇同步成長，大家有咗自己家庭，生活唔一樣。我結婚、離婚再結婚，又經歷一啲苦痛嘅事，都唔需要多講。近幾年，我諗通咗，做人亦開心好多。」

波姐選擇留在香港，未隨兒子移民英國。「就算有好多人圍住，如自己心情唔好，唔打開心扉，都會覺得孤獨。一個人靜靜地坐低時，我難得清閒添，聽粵曲、聽時代曲、抄經、做運動都得。有一班契仔契女陪住時，我唔可以做好自由嘅事，就算只有一個朋友陪住，都得唔到自由。只有一個人嘅時候，我至有絕對自由。如果獨處時覺得孤獨，就係自己諗錯隔籬，所以有朋友陪伴或者一個人時都可以好舒服，心態最緊要，唔覺得自己淒涼孤獨就唔會孤獨﹗」

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（即時娛樂）