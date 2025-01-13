談善言憑《虎毒不》膺最佳女演員勁激動 獲讚為角色賦予感染力 (18:15)

獲獎的談善言說：「如果獎項有一種力量，我願將這種一點點的力量分給世上每位母親，讓你們知道自己並不孤單。」（劇照）

談善言憑《虎毒不》奪下人生首個電影獎項，成為本屆電影評論學會大獎「最佳女演員」，她激動表示：「非常多謝電影評論學會各位評審，這是我演員生涯中，獲得的第一個電影獎項，對我來說意義非常重大。

多謝為《虎毒不》打開一度門的YT、多謝大膽用我的陳小娟導演，沒有你陪著我去尋找淑貞，我根本行不到呢步，多謝你選擇了我。多謝參與過《虎毒不》台前幕後的所有人、多謝發行公司高先電影、多謝戲中的對手們、多謝各位向我無私分享的媽媽們、多謝伴著我一步一步走來的每一位。最後多謝我的家人，從來都讓我做自己想做的事，多謝我的母親。如果獎項有一種力量，我願將這種一點點的力量分給世上每位母親，讓你們知道自己並不孤單。」

「最佳女演員」談善言 得獎理由撮要：「演繹初為人母的淑貞，不但在體形上增重，更是細緻展現從肉身到內心的痛。與丈夫的互動充滿神采，在保姆面前的長鏡頭獨白，由眼神到語氣，都充分流露悲喜交集，既憂慮又疲累的複雜情緒。面對育兒壓力和性別分工的保守觀念，從黯然失望到頹然絕望，在嬰兒啼哭聲中逐漸抑鬱崩潰，談善言為這個高難度角色賦予了極強感染力。」

黃肇邦執導以拾荒為題的紀錄片《十方之地》獲選為「年度推薦電影」，學會評語為「無論視野與深度在香港紀錄片中都極為罕見。從紅磡重建街道出發，黃肇邦嚴謹而有耐性地，透過攝影機呈現回收產業生態，提出抽象的水意象，下至收集垃圾的前線低下階層，上至收購舊樓的地產行業，在觀音眼下，眾生為利益和生存帶動流轉之際，描述那周而復始、不斷循環的都市變更，默默表達出對香港城市發展的貼地關注態度和立場。」

由《叔．叔》編劇兼導演楊曜愷執導，以暮年同志為題材的《從今以後》獲選為「年度推薦電影」，學會評語為「家庭貌似傳統價值觀維繫，卻暗湧潛伏。借一對踏入暮年的女同性戀人因未有遺囑而引發爭產，映照現實裏香港同志群體面對的困局。楊曜愷以含蓄、節制的手法，呈現「家人」之間微妙的情感關係和矛盾，家家有難唸的經，人人有難言的苦。電影在細緻的人倫描寫中暗藏微妙的權力角力拉扯，最終圓滿解決，突顯東方以家為本的想法，有別於一般西方酷兒電影的關注。」

導演曾翠珊以其家鄉西貢蠔涌村為背景的紀錄片《冬未來》亦獲選為學會大獎「年度推薦電影」，學會評語為「繼《河上變村》後，十年一度再次記錄太平清醮的傳統習俗，藉此溯源、反思、前望家的概念和價值。上回集中在血緣和土地，這次延伸到時間和文化，誰才是家人，誰會被排除或接納，是導演始終關注的命題。曾翠珊貫徹村中女兒的關懷，幾場宗教儀式的詩意攝影震撼人心，視野擴闊至疫症生活、鄉村變遷、文化傳承等時代滄桑，更見深度。」

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（即時娛樂）