《紅豆》2.27上映 張叔平現身口碑場分享傳承 任達華鄧麗欣學炒豆 (19:19)

由任達華、鄧麗欣、魏浚笙、龔慈恩、朱鑑然、方平、馮素波及盧慧敏等合演的《紅豆》，將於2月27日上映。電影講述現今女性於面對愛情、親情、事業的選擇。《紅豆》獲2024中美電影節「金天使獎」和2024倫敦東亞電影節閉幕電影等榮譽。

美術大師張叔平（阿叔）擔任為電影剪接顧問，罕有現身口碑場跟觀眾分享，同日發布首條製作特輯─糖水篇。

阿叔說他對所有跟電影有關的事情都感興趣，他以顧問身分協助剪接，亦是為了傳承剪接徒弟黎冠東。阿叔說：「希望有多啲戲開，多啲工作機會，美術或剪接唔係手藝，係創作，所以冇得教，要自己慢慢摸索。」

阿叔以剪接和音樂節奏，和他最享負盛名的調色去說《紅豆》故事。他說：「剪片係憑感覺，我覺得需要用空鏡就會用，係即興同直覺，冇得解。今次想有一個warm嘅效果，因《紅豆》較溫情。」剪接師黎冠東說：「多謝阿叔畀機會，我睇吓自己吸收幾多，阿叔感覺到就會叫我執行畀佢睇，我有時都估佢唔到。」

《紅豆》發布首條製作特輯─糖水篇，任達華飾演糖水店師傅，他說：「我演一個老一輩甜品師傅，好執着紅豆要炒幾耐，炒到幾香，要多少時間先可以做紅豆沙，工序唔可以錯，如果錯咗就成煲換掉，時代雖有變遷，但我哋希望將紅豆人情味，由從前帶到現在。」

劇組安排貨真價實的糖水師傅、食物造型師，教演員炒紅豆和姿態，任達華和Stephy親自下廚烹調紅豆沙。Jeffrey笑言對紅豆沙有研究，表示要用靚紅豆，其後被更正是要用靚陳皮。Jeffrey說：「係喎﹗陳皮好似係對白。」被Stephy取笑：「你有冇睇劇本呀？」

Jeffrey表示如果有一碗紅豆沙，最想送給每位入場觀眾，希望大家入場感受溫暖。Stephy說：「如果有一碗紅豆沙，我就送畀我媽，佢由細到大都咁辛苦，希望佢sweet啲，開心啲。」

（即時娛樂）