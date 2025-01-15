麻辣商驕｜佘詩曼冷漠渣女VS戀愛腦 與男主角上演咬手指調情戲 (15:22)

片段中除有阿佘嘟嘴、伸脷，還有食麻辣火鍋被辣到的食相。（無綫提供圖片）

外購內地劇《麻辣商驕》由宋軼、佘詩曼（阿佘）、李純、張國立、張超、王仁君等合演。阿佘飾演的梁清然外表霸氣強勢，被形容是走路帶風的職場女王，但梁清然「外狼內兔」人格，口硬心軟，因怕受傷害而隱藏真性情，讓她難有摯友甚至戀人。

昨晚（14日）播出第7集，劇情講述梁清然與劉思源（王仁君飾）到深圳公幹時，梁清然父親突然腦出血離世，劉思源一直陪伴梁清然辦理喪事，最終2人情難自禁在升降機內熱吻，更咀到入酒店房內，這幕激烈擁吻鏡頭長達14秒！

劇集僅用2人躺在牀上畫面交代「已完事」，穿上吊帶睡衣的阿佘邊吃「事後蘋果」，邊跟對方說：「你返番你間房度瞓，我唔鍾意同人瞓埋同一張牀。」又以「我係個有原則嘅人，工作就係工作，工作之內唔講感情。」表面是「冷漠渣女」，實質是希望臨崖勒馬。

其實梁清然是口硬心軟，今晚（15日）播出第8集，阿佘將由「冷漠渣女」變為「沉船戀愛腦」，皆因面對劉思源的一再癡纏，梁清然也愈陷愈深、難以抗拒，更失去理智向男方謂：「你呢種眼神好易令人誤會。」、「你已經唔係無關重要嘅人。」說畢二人再次擁吻，鏡頭一轉更已雙雙在牀上。

今次阿佘未有要求對方離開，反而倚靠在對方胸膛談心，猶如熱戀中的戀人，更讓男演員上演咬手指調情戲。

阿佘工作以外亦有蝦碌一面，有網民集合阿佘片場花絮、NG片製成名為「梁清然可可愛愛實錄」短片，片段中除有阿佘嘟嘴、伸脷，還有食麻辣火鍋被辣到的食相。

（即時娛樂）