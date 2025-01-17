郭富城《臨時劫案》宣布開拍系列作 延續梅藍天故事 (15:29)

電影《臨時劫案》於「第31屆香港電影評論學會大獎」中獲得「最佳編劇獎」，同時成為10部推薦電影之一。主演的郭富城完成海外巡演返港，立即現身《臨時劫案》周年慶特別場恭賀劇組得獎，同時感謝觀眾的支持熱度不減。他說︰「多謝導演、編劇賦予我去演一個有血有肉又如此有趣的角色，我演得很享受，有時都會掛住梅藍天。」活動上，導演麥啟光宣布開拍《臨時》系列作，延續梅藍天帶給觀眾這顛覆常規的角色，帶給觀眾的快樂。

除了郭富城及導演麥啟光，王頌茵（Kathy仔）及編劇陳偉斌、萬芫澄也再次入場。已看了《臨時》3次的Kathy仔直言每次觀看的感受也不同，編劇阿澄就看到觀眾仍然好好反應，希望可以再多開幾場。郭富城非常感動1年後看到觀眾們仍然非常熱情，並再次多謝導演、編劇。他說︰「好多謝觀眾喜歡《臨時劫案》。多謝導演同編劇的帶領，最後電影呈現出來的梅藍天，跟我看劇本時更超乎想像！這個周年慶特別場很有意思，多上幾場與觀眾重溫，也是開心事！」

編劇陳偉斌感謝郭富城的參與，讚郭富城是一個非常有創造力的演員。他說︰「梅藍天每次出現是為了推進劇情，但很記得拍廟街第一日，郭富城坐在校巴內吃花塔餅，我偷偷跟導演說『他就是梅藍天』﹗多謝郭富城，創作了戴假牙的梅藍天，他不止叫郭富城，仲叫Amaz城﹗」郭富城立即感謝，並借觀眾掌聲多謝林家棟、任賢齊。他說︰「他們是好好的演員，大家的火花配合到梅藍天的節奏，就像打球一樣，有好的對手，令整件事起了化學作用，多謝家棟、小齊。」

導演麥啟光自言入行至今在導演組工作超過30年，人生第一次擁有電影的獎項，今次是編劇獎，想跟劇組分享喜悅，因為《臨時劫案》的劇本是他與編劇阿斌及阿澄用了3年時間創作。他透露將開拍《臨時》系列作︰「梅藍天這個人物應該要延續，不論是前傳或延續，他還有很多可能性，值得從這個人物出發。」郭富城帶笑扮驚訝說：「梅藍天原來未死？」阿斌補充：「可能拍前傳！一個悍匪是如何煉成呢？哈哈！」

（即時娛樂）