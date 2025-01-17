古天樂預計今年港產片大規模縮減︰或要有政府資助才開戲 (17:17)

谷德昭主持的ViuTV節目《爆谷一周》明晚（18日）播出新一集，請來賀歲片《臨時決鬥》導演麥啟光、演員古天樂、周秀娜、王丹妮、張文傑和胡子彤現身。麥啟光指《臨時決鬥》其實不是一套賀歲片，故事簡單來說就是兩個傻妹周秀娜及王丹妮為了爭男朋友而打起來。周秀娜飾演女拳王，曾是退休拳王古天樂的徒弟，後跟古天樂大弟子張文傑自立門戶。王丹妮則是女強人，為啖氣挑戰周秀娜，於是向古天樂拜師學拳。而胡子彤亦是古天樂弟子，幫古天樂打理拳館。

谷德昭見電影中周秀娜踢腳動作漂亮，好奇她練了多久，周秀娜表示訓練了個多月，她之前有打Kick Boxing，所以有點基礎。谷德昭笑言要踢到王丹妮頭部並不容易，周秀娜說︰「所以唯有叫佢踎低少少。」王丹妮雖未學過打拳，但因為有緊急訓練，有時又會跟梁詠琪、楊詩敏一同練習，所以自覺也算學得快。她表示拍攝時發現最重要是實戰，如打時遷就對方，效果不好之餘，還要拍很久，所以寧願真打，一次過拍完。談到戲中有場古天樂凌空將王丹妮撻在擂台上的戲，谷德昭說看畫面也覺得痛，王丹妮回憶當時完成動作後，現場眾人也拍手，感覺非常滿足，加上知道畫面效果很好，覺得被撻也是抵。古天樂說跟拍攝《柔道龍虎榜》時要將對手翻過膊頭撻落石屎地上，這次已好很多，而且撻落地的高度也不算太高。周秀娜拍攝第一日已被道具弄傷腳，縫了5針。

古天樂被問到可喜歡拍動作片時反問：「依家港產片有冇動作嘅咩？部部唔多唔少都有啲動作。」谷德昭以吳君如《我談的那場戀愛》為例，古天樂說︰「嗰啲又未到我嘛！」胡子彤稱很多人想跟古天樂談戀愛，全場即時起哄，古天樂隨即遞上爆谷給胡子彤︰「食嘢啦你，咁多嘢講！」胡子彤連忙道歉，令眾人大笑。

古天樂向來不多言，是有名的「Mr. Cool」。谷德昭問他們在片場如何相處，還指周秀娜知道要坐在古天樂身旁時「吓」了一聲。古天樂反駁︰「唔係呀，佢諗住著到同你咁襯，坐你旁邊吖嘛﹗」談到古天樂是否Mr. Cool， 周秀娜一度無言以對，之後才表示今次大家對戲比較少，而且因為要不停打，每次拍完已很累。張文傑則說一點也不怕古天樂，因為古天樂很照顧和保護每一位演員。他表示︰「我同佢打，我係被照顧嗰個嚟，因為咁啱拍呢套戲時我真係有少少傷，我個人係冇平衡，每一個動作打完佢都會扶住我，因為我真係會跌，所以佢係最照顧我嗰個嚟。」至於胡子彤，谷德昭認為他經常對住老闆古天樂，照道理應該很熟絡不會驚，但眼見他的樣子卻是最驚的一個。胡子彤即說沒有，並口窒窒表示︰「我喺拳館係同佢平起平坐㗎﹗個拳館事實上有一半係我嘅﹗」古天樂卻說：「你唔發覺好似冇咗呢句對白喇咩？」胡子彤回答：「係呀！原來係冇咗喎！」

現場觀眾問如果票房理想會怎樣回饋觀眾，張文傑先表示謝票派利市，但觀眾卻說想要Deep V。張文傑順應要求，稱票房過億便穿Deep V。古天樂卻加碼提議：「過億就後面Deep V啦，還要Deep到腰以下。」面對古天樂的提議，張文傑在不敢說不之下唯有說：「有冇咁嘅衫可以買呀？」古天樂即時補句：「冇都車畀你！」

古天樂在節目中提到香港的喜劇問題，認為現在拍喜劇不能再像以前，刻意寫出某情境，玩錯摸和扮鬼扮馬已不可行，一定要有一個結實的故事，最緊要貼近民生，荒謬得來現實卻真的會發生，觀眾看後會有共鳴感，發自內心地笑。他指過去3年全球沒有多少部喜劇，奇怪是否全世界的人都有默契地不拍喜劇。他認為喜劇要打破地域界限並不容易，因為貼近自己民生便一定會有語言障礙，如果少對白多些身體語言又自覺很困難，可能現在資訊太發達，已經很難再刺激觀眾的笑點。作為電影製作人，古天樂覺得這兩年不宜大投資，但小投資又會扼殺了一些出色的製作，最好能採取中庸之道。談到今年的電影製作，他認為確實會有所縮減，甚至會縮減到頗恐怖的地步，有機會全部要得到政府資助才能開戲。

（即時娛樂）