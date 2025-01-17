張繼聰自爆與阿Sa合作緣分始於《戀上你的床》 (19:15)

張繼聰自爆與蔡卓妍（Sa）第一次合作其實是2003年電影《戀上你的床》，他當時雖然只是一個臨時演員，但也自己給了自己一個阿Sa前度的身分。（大會提供）

張繼聰、蔡卓妍（Sa）近日接受HOY TV主播俞詠文訪問，分享拍攝賀歲片《祥賭必贏》的趣事。阿聰表示和阿Sa的合作緣分，能追溯至2003年電影《戀上你的床》。他說︰「其實我當時係臨時演員嚟，但係就畀咗個身分自己，就係阿Sa嘅前度﹗阿Sa都唔知，我就好入戲喇﹗」阿Sa最難忘與胡楓（修哥）一同拍攝的戲分︰「我真係好尊重修哥，佢真係好勁﹗佢已經95歲，雖然現場個劇本對白不停改，但佢每次都接到，真係令人非常佩服﹗」阿聰最難忘結尾一場︰「因為嗰場全部演員都喺度，直情玩到癲咗。我同朱栢康、白只同楊偉倫撞埋一齊，都只係會互相傷害對方。 其中有一場，其實阿Sa可以唔喺度，但係我哋係都要佢喺度， 佢嘅反應先至係最好睇。」

《祥賭必贏》以賭為題材，阿聰直言不愛賭錢︰「可能因為細個時同啲朋友都有一齊玩吓，點知輸晒所有零用錢，所以以後唔再賭。新年同屋企人玩嗰啲唔係叫做『賭』，係叫『派錢』﹗」阿Sa不認自己有賭運︰「我諗我嗰啲唔係叫做好運，係以技術取勝﹗」她覺得與張繼聰合作十分開心︰「同佢傾偈好容易畀佢感染到開心，如果有啲學術性問題問佢，佢又答到你。我覺得佢個人好Full，尤其是今次有好多時間同佢相處，佢簡直打開咗我﹗我覺得自己完全唔同晒，佢喺拍戲現場畀咗好多idea我。有段時間，我覺得自己綁手綁腳，唔識點樣形容，但今次每場戲對戲嘅時候，佢都畀咗好多唔同諗法我，令我覺得好舒服。」

阿聰表示阿Sa從前的電影拍檔是鄭伊健、張智霖等型男，今次自己能成為她的對手，代表自己與鄭伊健、張智霖是同一類人。阿聰續說︰「阿Sa有親和力，我覺得佢係女中豪傑，人間傳奇。佢入行咁多年，都仲係好正常，冇畀名利左右到，而且有俠義精神，我好尊重佢﹗」

（即時娛樂）