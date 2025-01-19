洪嘉豪跟Ivy So僅朋友關係 稱日後冇機會發展 (13:01)

近日網傳洪嘉豪與女團COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So）發展地下情逾1年，昨晚（18日）洪嘉豪出席賀歲電影《祥賭必贏》首映禮，他對緋聞有備而來，形容與Ivy So只是朋友關係。

他說：「我爸爸向來不問世事，也傳該報道給我看。我揣測可能因為幾年前拍ViuTV綜藝節目《困獸鬥》而被翻出來講。當年明知玩遊戲答案是楊安妮，卻為求節目效果，才說成該電視台女神Ivy So；又巧合最近大家一齊為商台錄廣播劇，而經常見面，所以便惹起揣測。我覺得Ivy So是對工作好嚴格認真的人，性格開朗，粉絲和好多人也喜歡她，當中包括我。」

洪嘉豪留意到網上有很多奇怪說法，包括傳聞有髮型師爆料，卻發現不是事實。洪嘉豪稱沒有為報道私下找Ivy So討論，因覺得沒此需要，又怕大家尷尬。提議邀請Ivy So捧場看戲，洪嘉豪解釋自己客串性質，佔戲不多，所以沒有此打算。

至於日後發展機會？洪嘉豪直言沒有，他說：「不是怕影響對方事業，而是自己都33歲，要慎重找尋另一半。公司從來沒有為我們私人事給予壓力，反而非常支持藝人有正常生活，包括拍拖。公司給我的壓力在音樂創作上，竟然10多日都作不出一首歌，稍後又要為公司的演唱會作準備，所以好忙。」

洪嘉豪明白入行成為公眾人物，好多事都被人討論，不過私事則沒需要向大家交代，原因為保護家人朋友。如果日後拍拖被人偷拍發現，會視乎情况才決定應否公開。

（即時娛樂）