台慶頒獎禮2024｜鍾志光獲頒萬千光輝演藝大獎 (23:35)

《萬千星輝頒獎典禮2024》今晚（19日）頒發「萬千光輝演藝大獎」予鍾志光，並由總經理曾志偉上台頒獎。曾志偉宣布得獎人前說︰「今日攞『光輝大獎』呢位人士，佢唔知道自己攞獎，佢同我有好多嘢好相似，佢入嚟TVB嘅時間同我差唔多，我入嚟之前做龍虎武師，佢係做老師嘅；我做演員、做主持，佢就做主持，跟住做演員。佢唯一同我唔同嘅就係佢學識比我多好多，佢上知天文下知地理，非常精通所有歷史，最重要佢係我哋藝人嘅典範。佢好好學，佢做演員、做我哋同事，仲去讀書，早幾年佢攞咗榮譽學士、碩士，舊年攞咗榮譽院士，呢個係我哋藝員嘅模範，所以一定要頒呢個獎畀佢，實至名歸﹗」

鍾志光表示︰「本來我有其他嘢做，佢哋話畀我聽，體育組會有個專業獎，要我嚟支持吓。講到體育組，我一定要嚟支持，所以推晒所有嘢唔做嚟呢度，估都估唔到我會攞到呢個獎﹗咁多年嘅服務，工餘時間讀書嗰啲係時間點用嘅啫，呢個唔重要，最重要係我哋係代表TVB去工作。奧運期間，好多人問，我嘅工作時間好長，但係見我好精神冇瞌眼瞓，我話因為我一坐埋去主持位，我就係代表TVB為香港市民服務，所以我係唔可以有任何時刻唔留意、任何時刻疏懶係唔得嘅。至於你話其他嘅資料，因為我一直以來好熱愛體育，亦做過體育老師，所以係手板眼見功夫。我入到嚟TVB好幸運，就係咁改變咗我一生，多謝大家﹗」

（即時娛樂）