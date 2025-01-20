台慶頒獎禮2024｜龔嘉欣首登視后寶座︰好似發夢一樣 (00:03)

龔嘉欣憑《企業強人》在今晚（19日）舉行的《萬千星輝頒獎典禮2024》上獲頒「最佳女主角」，首登視后寶座的她激動落淚︰「我真係覺得好似發夢一樣，頭先我喺台下面睇得好開心，冇諗過自己有機會上到嚟拎住『最佳女主角』呢個獎座，真係好有分量﹗」嘉欣多謝高層曾勵珍、樂易玲、曾志偉、《企業強人》的台前幕後，包括拍檔陳豪、譚俊彥，張曦雯等。她說︰「冇你哋，我唔會咁有信心去演好呢個角色。我覺得我自己同呢個角色好似，我19歲加入TVB，一路上有好多機會，亦遇到好多好好嘅人去幫助我，所以我今日喺度好想多謝每一位曾經同我共事過嘅同事，好多謝你哋嘅包容，亦都好想多謝畀過機會我嘅人。」

嘉欣接下來多謝幾位曾經幫助過她的前輩，包括黎耀祥、鄭則士（Kent）及陳豪。她說︰「好想多謝祥哥，多謝你教識我乜嘢係演員嘅專業。拍《殺手》嘅時候你戴住個假肚腩，30幾度喺條街度跑咗30幾次，一個攰字都冇講過。你教識我乜嘢係演員嘅專業。Kent哥，我好細個同你合作過，你話睇過我所有作品，仲send message同我分析演技，令我受寵若驚，冇諗過你咁注意我呢個小妹妹。仲有陳豪，多謝你用你嘅經驗去幫我，成日不厭其煩，我成日send message煩住你，唔好意思，因為我真係有太多嘢想請教你。你係一個好好嘅前輩、好好嘅朋友。」

她之後又多謝陳凱琳等圈中姊妹︰「呢一行好難遇到真心唔當你係競爭對手嘅朋友﹗我唔會再做妹仔，我要行出嚟話畀大家聽，我經過16年喺公司嘅進步，我覺得我依家比以前更有自信，我會繼續用我嘅行動去證明畀大家睇，我係幾咁熱愛我嘅演藝工作﹗」

（即時娛樂）