台慶頒獎禮2024｜出爐視帝后張振朗龔嘉欣回應被指爆冷 (01:22)

張振朗在《萬千星輝頒獎典禮2024》上連奪「最佳男主角」及「馬來西亞最喜愛TVB男主角」兩個視帝獎。張振朗說︰「終於忍唔住喊，因為拎馬來西亞視帝之後，冇諗住攞呢個，所以當宣布嘅時候真係忍唔住，我同自己講唔可以喊，但係太突如其來。」對於被指爆冷，他說︰「你哋覺唔覺得我係爆冷？我要多謝姚子羚，佢做宣傳嘅時候已經叫我做『視帝朗』，真係畀佢講中咗，要請佢食飯。頭先仲話諗住攞完馬來西亞視帝之後再等多幾年先，點知等咗50幾分鐘就中咗。我覺得要還神，做番多啲善事，可能係上世積落嘅福。」張振朗說很愛演戲，不會因為得獎而有壓力。他被問到如今事業有成績可會結婚時說︰「依家攞獎，應該睇錢先，搵多啲錢，希望可以買間大屋畀屋企人住。（多謝女朋友？）我第一次嗰陣時已經多謝咗，大家重溫片段就會睇到（同女友一齊慶祝？）當然會。」

視后龔嘉欣表示宣布得獎結果時心跳很快︰「頭先兩位頒獎嘉賓話結果好驚喜嘅時候，我心跳好快，心諗有冇機會呢？依家嘅感覺好似好夢幻咁，事前冇諗過拎獎。」 對於被指爆冷，張振朗撐龔嘉欣向來好戲，得獎是實至名歸。龔嘉欣說︰「唔會因為被指爆冷而唔開心。獎項有限，好難攞，我冇諗太多，每一個角色都當最後一次去做，我盡咗力。」

大馬視后張曦雯被問到得獎是否代表會結婚時說︰「我之前講嘅係本地視后，呢個都唔係。男朋友慣咗，我只要同佢交代咗就得，我頭先喺台上面都有多謝佢。 （你話求婚喎﹗ ）但係我頭先冇咁嘅衝動，所以就冇啦﹗ （如果拎本地視后就有衝動求婚？）睇吓點﹗我同張振朗5年前一齊拎飛躍獎，5年後我哋一齊攞馬來西亞視帝同視后，依家仲一齊開緊工﹗ （希望幾時再一齊拎埋本地視帝視后？）再加多5年囉，一步步。」

（即時娛樂）