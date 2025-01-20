盧瀚霆李駿傑伙韓國天后宣美開騷 變身粉絲努力學韓文 (18:02)

宣美難得來港做騷，兩位「Fans Boy」已想好怎樣討好前輩。（大會提供）

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）和李駿傑（Jeremy）將伙拍韓國天后宣美（SUNMI），於2月13日及2月16日，假亞洲國際博覽館Arena舉行《SUNMI x ANSON LO x JEREMY》音樂會，屆時3人狂歌熱舞炸爆舞台。

Anson Lo和Jeremy拍攝音樂會海報，2人期待與偶像同台，Anson Lo表示不敢與對方「鬥舞」：「我哋冇可能同佢鬥啦，佢係非常成功嘅全球女歌手，我由關注K-Pop開始已經留意佢，睇住佢造型改變，無人可以取代到佢，所以係Fans Boy嘅感覺。」

Jeremy入行前曾立志在韓國成為藝人，這次與宣美同台做騷完成昔日夢想：「由佢獨立發展開始，特別鍾意《Full Moon》呢首歌，到自己做個人單曲時都會參考，到今次同『本尊』同台，唔知有冇機會表演呢首歌！今次何止係自肥，同宣美玩音樂係好夢幻，我有諗定要同佢講乜嘅。」同台演出「傾偈環節」在所難免，Anson Lo表示會學韓文跟對方傾偈，但賣關子叫Fans入場看他曬韓文。

宣美難得來港做騷，兩位「Fans Boy」已想好怎樣討好前輩，Jeremy為偶像列出「遊覽路線」：「如果有機會帶佢去中環海濱睇夜景、大佛，甚至山頂餐廳食飯，將最靚嗰啲畀晒佢睇。」Anson Lo擔心對方檔期緊密，安排「早、午、晚」三餐為對方「洗塵」：「可能叫啲街頭小食，好似格仔餅、雞蛋仔等，或者叫啲點心畀佢試試。」

Anson Lo表示早前他和Jeremy飛到韓國與宣美綵排，稱是這個演出的額外訓練：「因為宣美前輩啲歌好難跳，佢啲舞步有變速嘅技巧，要捉到佢嘅神韻、個感覺好艷麗，舞蹈嘅編排真係要落苦功！」Jeremy期待與宣美唱「廣東歌」，但未有頭緒為對方「揀歌」：「佢唱MIRROR或者個人單曲都係榮幸嚟，可能唱『焫著』容易啲。其實出韓文歌係我嘅夢想嚟，今次終於同偶像同台已經係圓夢，希望今次有機會畀韓國人知道我哋。」

Anson Lo與Jeremy老友鬼鬼，不時唱韓文歌，屆時合唱毫不擔心：「我哋成日唱，𠵱家係要練啲發音標準啲，Jeremy韓文應該比我好啲。過年後舉行呢個騷，所以過年要成日見Jeremy，我哋已經好了解大家，但呢次係入行以嚟，我哋一齊咁專注做一個Project。 」未開騷已在Fans群中熱烈討論，Jeremy叫大家用合法途徑買飛，切勿助長黃牛炒飛。

早前2人前往韓國習訓，與當地跳舞導師排舞，令到舞技大為提升！其間宣美探班，令2人興奮不已，他們用韓文向偶像打招呼。宣美表現雀躍，即場哼《Hey Hey OK！》和《TOXIC!》歌詞，令到Anson Lo和Jeremy非常驚喜，而他亦向偶像表達心聲：「你永遠都是很精彩，由Wonder Girls年代到現場都是很了不起！」3人不時自拍，當宣美拖住Anson Lo手臂時，他興奮大叫：「今次夢想成真了！」

宣美讚2人在台上「有型」：「Anson Lo在台上台下都很相似，很親切的！」她亦擺出Jeremy招牌Pose，足見做齊功課見面，還向對方請教廣東話「拜年」，最後相約2人香港食晚飯，Jeremy表示要搵好餐廳為宣美洗塵。

（即時娛樂）