鍾舒漫自揭去年經歷第2次失聲感痛苦 憑神蹟學懂思想 (21:11)

鍾舒漫（Sherman）接受新城《詩歌有Guide》節目主持漢陽訪問，訪問於1月19及26日分別播放兩集，訪問中，Sherman大談神蹟。

2005年參加完英皇新秀歌唱大賽贏到冠軍後，因不曉得如何面對群眾壓力，她遇上人生第一次失聲，她跟上帝說：「祢帶我嚟到比賽仲贏埋，有機會簽合約才失聲，係咪我有咩地方做得唔好？嗰時我覺得乖就有獎勵，一定係我唔乖，先會有事發生。」有一日好傷心、好失落在街上行，她第一次聽到神的聲音回答她：「我只係想你開心！」即時瓦解她覺得自己做得不好，才導致失聲的想法，恰巧這時遇上神醫，經過一段時間醫治失聲，終於2007年正式出道。

正式出道後，她再遇上好多打擊，自言不是靚女，音樂路線又不適合當時音樂市場，就在這時，第二次神蹟出現，當錄完歌曲《給自己的信》翌日，她要參加演出，正當演唱後預備離開，英皇老闆楊受成帶保鑣走入後台跟她握手，並大讚唱得好聽及一定要把《給》歌派台，不久之後，歌曲播到街知巷聞，又在當年年底音樂頒獎禮獲得佳績，她要多謝填詞人周耀輝寫了一首引起共鳴的好歌給她。

Sherman於2020年離開英皇娛樂後獨立發展，她形容直到2024年，都是摸索期及好多難關，經歷造就現在的她。她指2022年再遇上第2次失聲：「在2015、2016年開始，發現把聲不能自主及不隱定，愈來愈失信心，迷失了自己及把聲，直到2022年直情冇咗把聲。平時講嘢好正常，但唱歌就好似有10幾個人揑住把聲，非常痛苦，2024年12月有日突然透唔到氣。」

在她最失落時候，她又聽到上帝聲音，說她不是身體有問題，只是個心要治療，又安撫她身在安全地方不需擔心，結果她開始深呼吸，只想簡單的事，讓自己慢活下來，並學懂聖經中所講的思想，心如何思量，就會是怎樣的人。

（即時娛樂）