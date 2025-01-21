蔡一智「登六」搞生日派對曬樂悠咭 騷肌證運動教練執照實力 (11:21)

草蜢成員蔡一智本月初生日，今年踏入60歲的他以「GO OLD WITH THE FLOW」為主題，設計一系列利市封、T恤和圖畫等周邊產品，分別在香港和台灣舉行巡迴生日派對與歌迷聚會。席上他展示最近考獲運動教練證書和「樂悠咭」，更除衫大騷「老鼠仔」，證明毅力可戰勝年齡數字。香港站生日會，拍檔蘇志威現身，全場驚喜。許願時阿智合十：「希望大家身體健康，每天開開心心、順心！」

阿智說：「中國曆法60年一個甲子，一個甲子一個新開始，我將『60』同『GO OLD』結合成『60LD』，我覺得係一個黃金嘅歲月，仲印咗一套4款利市封，由年輕到𠵱家白髮造型，見證我嘅成長。我覺得能順其自然，慢慢老去，係好值得開心嘅事，希望同歌迷分享我踏入甲子嘅喜樂。」

阿智感謝好友和歌迷辦了幾場「登六」生日會，他說：「好多謝我嘅家人、歌迷、圈內和圈外嘅朋友為我搞生日會，最開心係偶像發哥（周潤發）都同我慶祝生日，我感受到滿滿嘅愛。有一位最特別、最多謝，就係老闆林建岳博士，佢話全力支持草蜢40周年，盡快攞到紅館檔期，同埋世界巡演，多謝佢嘅愛和支持。」

阿智「登六」，分別在香港和台灣與幾百位歌迷舉行聚會慶祝60歲生辰，除了玩集體遊戲，阿智最享受與歌迷真情對話，有歌迷表示：「去年我身體發生狀况，我跟自己說要盡快調理好，要跟草蜢慶祝40、60周年，100歲也跟你們一起。」阿智上前擁抱表示感激和支持。另外，有歌迷夫婦「自首」，去年7月拋下兒子飛新加坡追星睇草蜢演唱會，身旁囝囝聞言O嘴，全場爆笑，他們表示今年如果香港舉辦草蜢40周年演唱會，一定帶囝囝來港捧場。

阿智說：「經常有好多歌迷都同我講『我從小就喜歡你啦』，好感動，呢句話入咗腦，所以我寫咗首新歌，曲詞都係我寫，叫做《我從小就喜歡你》，希望盡快錄好，同大家分享。」

他又說：「今年香港生日會我分享咗剛攞到嘅『樂悠咭』，台灣生日會就分享咗我剛考到嘅運動教練證書。歌迷見到我張證書都好感動，我建議明年生日一齊做運動，仲即場騷咗啲肉仔，鼓勵大家要堅持，日子有功。呢幾年我跟發哥去跑步做運動，見到佢啟發和幫咗好多人，我覺得好有意義，我都想教其他人，於是花2年考執照，希望專業地去教人用正確方式去做運動，推廣健康。」

（即時娛樂）