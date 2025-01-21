跟住大佬去旅行｜林昆樂跟紅牌牛郎撞樣 蘇致豪叫何爵天拍「正義牛郎」 (13:52)

ViuTV節目《跟住大佬去旅行》由蘇致豪、何爵天和林昆樂（Stick）擔任主持。今晚（21日）播出的一集，3位主持再次去到聲色犬馬的歌舞伎町，一探牛郎店的面貌。

在街上數以百計牛郎廣告燈箱中，蘇致豪發覺Stick跟其中一位牛郎撞樣，何爵天表示只要弄一弄個髮型，就會更加相似，製作組實行幫Stick大變身，變身後的Stick跟牛郎的相似度有否提升，實屬見仁見智，不過蘇致豪指已經相似，何爵天就不理Stick相似與否，因為他的眼中只有廣告燈箱上「2年2億」4個字，坦言如果Stick做得好，掙到2億，記得要投資自己拍電影。蘇致豪還幫何爵天想好電影名稱叫「正義牛郎」，由Stick主演，搞笑地演出一段小劇場。

之後3人由牛郎店負責人帶領下，深入牛郎店，與燈箱中的紅牌牛郎真身見面。Cosplay牛郎的Stick自稱戴了假髮後，整個人充滿牛郎靈魂，還自信滿滿地擺甫士。牛郎店負責人卻指蘇致豪外形更似牛郎，大家聽見也忍俊不禁。

當牛郎真身水樹礼斗出現時，Stick上前跟他並排看相似度，何爵天口窒窒地指：「都有啲似嘅，都有潛質嘅。」但Stick直指假髮根本完全不像水樹礼斗髮型，投訴有人辦事不力，非常搞笑。

閒談間，有客人點名要求水樹礼斗接待，還花了100萬円幫他購買一個「香檳Call」，全場牛郎歡呼答謝，氣氛熱鬧。何爵天在旁也看得興奮，更笑稱：「我覺得我哋好似阻住佢搵錢咁樣。」

（即時娛樂）