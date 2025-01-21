跟蕭正楠討論BB名 黃翠如體重急增 稱BB活潑郁動好誇張 (17:04)

黃翠如稱體重增加很多，現在每星期重1.5公斤，試過食完一餐重了1公斤，現在出街長時間要戴腰封。（劉永銳攝）

蕭正楠（Edwin）與黃翠如今天（21日）夫妻檔到大埔出席新春活動，懷孕逾5個月的翠如腳踏3吋高跟鞋現身，她表示日前買了BB用品，但未肯透露預產期及BB性別。

主持問他們是否已為BB改名？翠如稱最近與老公討論BB名，笑言老公從食物出發，例如「蕭雞翼」和「蕭叉燒」，她就覺得臨近歲晚，改有意頭名字「蕭吉祥」、「蕭喜慶」和「蕭健康」也不錯。

蕭正楠現在除照顧翠如每天膳食，還為愛妻吹頭，他說：「每晚幫她吹頭幾浪漫，之前拍劇試過幫對手吹頭，現實做又幾有趣。」2人寫上祝願「生B順利」和「出入平安」。

2人受訪時談到腹中BB，翠如說：「BB好活潑，郁動好誇張，晚上像開派對在肚內轉，我用手機捕捉BB郁動畫面，不容易捕捉到，好彩都影到。這些畫面其他人看，可能覺得恐怖，但我看得好開心。」蕭正楠則胎教，不停跟BB說要乖，以及給BB聽他的歌。

翠如則大感奇怪，認為胎教不是聽蕭邦音樂？蕭正楠死撐說：「蕭正楠都好，這首歌是我寫給爸爸的，我現在做爸爸，所以想給BB聽。」翠如又爆老公經常向BB投訴，不讓他去踢足球，蕭正楠說：「她怕我受傷啫，因我一落場就好癲、好投入，受傷過無數次。不過我最近都沒有踢，老婆在家中安胎，不能離開屋企，我想多陪她。」

翠如稱體重增加很多，現在每星期重1.5公斤，試過食完一餐重了1公斤，現在出街長時間要戴腰封，她透露日前首次做孕婦按摩， BB可能不習慣，掙扎得很厲害，唯有全程打側身。

（即時娛樂）