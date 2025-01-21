曾志偉強調頒獎禮賽果絕對公正無內定 得獎者憑實力 (21:38)

無綫賀年節目《乙巳年吉星高照年初一 》今日於電視城古裝街錄影，行政主席許濤率領總經理曾志偉等多位行政人員致恭賀辭，有醒獅採青儀式，胡楓扮財神出場大派利市。汪明荃、林盛斌、朱凱婷、支譽儀、許文軒、林沚羿擔任司儀。

曾志偉談到日前舉行的《萬千星輝頒獎典禮2024》收視有27.7，他表示外間對節目反應很滿意，他亦感滿意。節目超時近1小時，他說因得獎者和久未在無綫露面的嘉賓有很多感受，拖長了時間，稍後會跟製作團隊開會檢討，考慮明年提早頒獎。

張振朗與龔嘉欣被指爆冷奪視帝及視后，賽果惹爭議，志偉表相信沒有一個賽果會令大家滿意，最重要絕對公正：「今年完全遵從觀眾和同事投票，有一、兩個（候選者）可能有攞出來討論，但我們不想因一、兩個，而突然令個賽果好似內定，誰票數高就成為得獎者。」他以「最佳男配角」 林景程為例：「 他有很多支持者，所得票數拋離其他對手，他好多年候選都得好高票數，只是之前可能未必有好多人認識，今年他的票數帶出來，就應該畀他。」

他說有多個得獎者爆喊因沒預料能得獎：「 以前好多舊規矩，令他們覺得公司不會畀獎他們，或者已年紀大，都會畀後生冚過。我想講今年是好公正，成日話公司冇秘密，好多事都可泄漏出去，令藝人覺得公司內定賽果。以前可能有續約換獎的事，現在大家知不用去講條件，每個人都憑實力，希望能令每個藝人好似攞金像獎一樣，覺得自己實至名歸。（傾條件換獎曾有發生？）以前一定有。（現在冇得傾？）不是冇得傾，我們傾都冇用，評審制度已決定在觀眾和同事手中，不如建議他好好跟同事、觀眾和影迷相處好一點，等他們投票。」

志偉認為賽前外界傳張振朗獲視帝只是猜測，看張振朗攞「馬來西亞最喜愛TVB男主角」時，好急講完想講的說話，就知他以為無機會再攞。他重申已打破舊規矩，不會好似分豬肉，攞完一個就不可攞第二個，應得就攞，佘詩曼去年都攞三個視后。

陳懿德擔任頒獎禮司儀有讚亦有嫌她聲音太嘈，志偉會跟她做檢討，讓她有空間改善弱點，整體表現很好，想畀機會有潛質新人。新抱王敏奕奪「 最佳衣著獎」時大叫「我攞獎呀！老爺！」 志偉承認跟新抱關係好，但笑對方很烏龍以為是廣告時段：「聽她大叫，我就唉，搞咩呀！大家實以為我造馬畀獎她，其實個獎是新聞界現場投票給她。」

汪明荃對於張振朗與龔嘉欣奪視帝及視后惹爭議，她覺得兩人都不錯。有很多人替楊茜堯落選不值？她認為各有喜好，楊茜堯也很好，對方出道就跟她拍《婚前昏後》，演戲好夠膽又好放。

（即時娛樂）