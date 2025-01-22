《久別重逢》上映1個月 票房破1000萬 陳卓賢談青春回憶 (17:43)

Ian指現實的他，其實沒有什麼青春的回憶。（大會提供）

由梁禮彥首次執導的《久別重逢》，於去年12月20日上畫，剛好1個月票房衝破1000萬。以一部清新愛情小品電影，能夠在同期上映的大製作之中有此成績，算是理想。

《久別重逢》故事主線是描寫在中學時期曖昧中的蘇昇華和夏文萱，因蘇昇華父母離異移民，感情無疾而終。2人在長大後40多歲時重遇，蘇昇華遇到自己事業低潮，夏文萱則身患重病，她在離開世界前安排一切，希望幫助蘇昇華找回初心，面對人生。

導演梁禮彥說：「《久別重逢》在劇本創作﹑籌拍﹑拍攝﹑剪接，每步都讓我成長。但對我最鼓舞振奮的，是上映後觀眾們的支持。」梁禮彥在過去1個月伙戲中多位主要演員，出席謝票活動：「謝票時的每一次對話、每一則私信中的鼓勵與分享，都深深觸動我，亦給了團隊很大能量。」

每場謝票場門票火速售罄及觀眾熱烈反應，團隊多次在社交平台分享感受和拍攝趣事。導演的感受最深：「這是一部關於成長、尋找自己的電影，能與觀眾你們的故事接通，是我最大的幸福。因為你們，我們的努力更有意義。」

作為一齣以音樂人夢想為基調的電影，陳光榮選取鄭伊健金曲《我的歌》，貫穿少年與成年蘇昇華的故事，同時亦為電影寫了新曲《久別重逢》，由鄭伊健與Ian合唱，是非常有新鮮感的組合。鄭伊健被問及到20多年後，再次重唱《我的歌》感受會否十分感動？伊健說：「好開心可以將《我的歌》帶畀呢個年代年輕聽眾，但我希望大家活在當下，每一隻歌喺唔同時候聽，都有唔同感覺，就正如《久別重逢》可能喺20年後，你聽番會有另外一種感覺。」

面對兩代男神鄭伊健及Ian，許恩怡被問到會喜歡哪位多一點？Natalie調皮又帶點靦覥說：「2個我都鍾意，因為我鍾意咗年輕蘇昇華先，然後先會咁努力為成年蘇昇華做一切，2位係分唔開。」Ian則悄悄地說：「我唔使揀，我只係見過年輕嘅夏文萱」。

《久別重逢》講述人生的一點遺憾，觀眾問3位主角可有遺憾的事，是希望可以回到過去彌補，Natalie和Ian起發揮年輕人調皮本色，一起把咪遞給鄭伊健；作為青春愛情片的男主角之一，Ian說：「現實的我，其實沒有什麼青春的回憶，一來是讀男校，二來中學時代將所有精神時間都放在打排球，沒有什麼青春浪漫，也沒有試過與同學跑沙灘，沙灘回憶就是在沙灘訓練體能。」

在電影上映的宣傳期間，電影公司在Ig發放不少幕後花絮，看到E人性格的Nataile和好玩耍的鄭伊健，與I人性格的Ian有很大反差。伊健和Natalie休息時候扮武打場面，想邀請Ian一起玩耍，Ian靜靜站在一旁報以微笑。

（即時娛樂）