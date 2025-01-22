Super Junior圭賢周六香港騷門票售罄 揾張敬軒練歌綵排 (21:00)

韓國男團Super Junior（SJ）成員圭賢周六（25日）在香港亞洲國際博覽館3號展館舉行《KYUHYUN 10th Anniversary Asia Tour 'COLORS' 》演唱會，也是他去年4月在港舉行個人演唱會及同年9月以SJ成員身分在港開騷後，一年內第三度訪港。圭賢頻頻來港，但主辦單位表示他周六的演唱會門票已全部售罄，足證其叫座力。

圭賢近日接受本報訪問，介紹今次個唱看點，稱香港站邀請了張敬軒擔任嘉賓，與對方私下密密溝通，為演出作準備，「就各自唱的部分反覆討論多次，我們都花了許多時間練歌」。去年4月圭賢在港開騷時翻唱了張敬軒的《隱形遊樂場》，二人同台會唱什麼歌，讓人期待。圭賢稱兩次香港個唱相隔不足一年，但其間他推出了首張個人大碟《COLORS》，預告除了回顧出道以來的solo作品，也會唱新歌，承諾帶來更豐富的演出。

另外，圭賢稱2025年會是特別的一年，「今年是Super Junior出道20周年，也是我是solo活動10周年，今年會去世界不同地方跟粉絲見面」。

圭賢除了忙亞洲巡迴演唱會，主演的音樂劇《The Man Who Laughs》本月初在首爾開鑼，最近還擔任Netflix《單身即地獄4》、JTBC《韓文哲的黑匣子評》及tvN《赤裸的世界史3》等3個節目的主持，堪稱全能藝人。

（即時娛樂）