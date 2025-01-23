陳慧嫻讚何丙音樂天才 自爆被問是否特登華麗跌親：有冇良心㗎 (17:07)

陳慧嫻40周年演唱會《The Fabulous 40 Priscilla live in Hong Kong》，昨晚（22日）舉行第2場，慧嫻唱《跳舞街》時，迎來江海迦（AGA）驚喜當嘉賓，梁詠琪、草蜢蔡一智、黎瑞恩、溫碧霞、周汶錡，李幸倪（Gin Lee）等都來支持。

陳慧嫻在頭場演出時，因為身穿的公主裙太重，加上高跟鞋疑踩裙腳，不小心在台上華麗跌親，昨晚她小心翼翼唱完《明日有明天》後，成功行去台中，開心向觀眾說：「我終於成功冇仆低，真係有人咁問：『跌倒咁靚？』真係有冇良心㗎？我要玩都唔玩自己啦，雖然我每日都食4粒鈣片，點會喺呢度玩仆親？場場都要仆親，咩年紀呀？會跌碎骨㗎，不過何丙（音樂總監何秉舜）我哋噚晚真係公主王子，你哋應該買第一場呀，有個咁靚畫面。」

陳慧嫻大讚何丙：「有公主，當然有王子，我覺得何丙係天才，係音樂上面，佢將我好多嘅經典歌曲，重新再編排過，多咗好多時代感，亦不失原曲味道，我覺得只有你先做得到，多謝！多謝！多謝你！我哋識咗幾年？上次9年前到𠵱家，我可以講冇人好得過你，我咁講會唔會畀人打？下次冇人再同我合作，但係何丙真係幫我喺音樂上，加註咗好多新元素，暫時來講，只有何丙做得到。」觀眾即報以雷動掌聲。

AGA出場跳完《跳舞街》，2人即擁抱，慧嫻表示說：「AGA係我舊唱片公司嘅同事嚟嘅，2013年認識，有一朝瞓醒覺，聽到首歌，咦？好好聽啊，係一隻英文歌嚟嘅，唱到我好心噏，I am so sad I am so sad，I am so sorry...唱到我心入面，我即刻問咁好聽，有冇得改篇？唱片公司同事話：『唔得㗎，呢首歌係你同事㗎，佢自己會唱番中文㗎。』AGA真係好叻，佢又識得作又識得唱，佢嘅歌曲畀我嘅感覺係獨一無二，有佢自己嗰個signature喺度，我就同舒文講，好希望AGA可以為我作一首歌，終於等到2024年我先得到，，今（昨）日我好開心佢嚟為我做嘉賓，其實AGA最近有耳水不平衡，唔舒服，我叫佢不如唔好嚟，我吉咗佢，今（昨）晚冇嘉賓，但係佢又唔肯，話答應左一定要到，咁跳舞街我就叫佢：『你唔好跳啦﹗』我昨晚都仆親喺個台到，我怕佢耳水不平衡又跌親唔知點算。」

AGA表示自己答應得就一定要到，好開心擔任嘉賓：「慧嫻姐姐我好感激你，因為我剛入行，做創作係起步時，真係唔知自己好唔好，出面有冇人鍾意聽，但係得到你嘅祝福同鼓勵，你畀咗好多信心我，好感恩喺呢個舞台為你做嘉賓。」

（即時娛樂）