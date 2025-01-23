雲浩影新碟音樂會 逾400歌迷排長龍合照 感恩迷雲黨漸變大家庭 (21:27)

雲浩影（Cloud）日前推出全新專輯「TOUCH OF ABSENCE」，並於西九文化區自由空間大盒舉行新碟音樂會，逾400張門票10分鐘售罄。由於是自由座，「迷雲黨」（歌迷暱稱）一早到場排隊爭取有利位置，還購買限定版親筆簽名海報留念。Cloud在部分海報悄悄寫上祝福語或者畫圖案，成為特別版，隨機買到的幸運兒，即場打開都表示好驚喜。

音樂會開始由音樂總監蘇道哲帶樂手上台，穿著白色長裙的Cloud出場，以新碟內作品《世界多了一個陌生人》、《慢性分手》和《引我笑》，為音樂會揭開序幕。Cloud說：「每一次表演前我都好緊張，點解會咁緊張？係咪我不能夠勝任呢？後來我發現因為我好在乎大家、好在乎每一次演出，我好開心同大家分享，第一次有機會唱咁多首歌。」然後她演唱輕快作品《DIZZY》和新歌《雲的自述》。之後她自彈自唱《To Let A Good Thing Die》前表示，從未公開表演過，顯得有點緊張，彈了一句便要求從頭開始，觀眾報以掌聲和歡呼聲打氣，然後Cloud重整心情，順利表演。

Cloud唱出大熱作品《回憶半分鐘》，觀眾揮動手機燈海，非常美麗：她翻唱《黑玻璃》時，與觀眾互動做出揈毛巾動作，全場笑聲。最後她演唱即將派台、第一次公開表演的新碟歌曲《你在我不遠處》，她感觸說：「我好少分享TGgroup嘅link，好開心呢個小家庭愈嚟愈大嘅時候，仍然令我感到安心，我仍然覺得呢個係避風港﹐可以同大家分享，我亦都好安心去做自己。」

音樂會結束全場大合照時，觀眾送她驚喜，將手幅翻轉並一齊講出字句：「鍾意咗你好耐啦！」之後她在場外巨型海報前，與觀眾一對一合照，長長人龍排了大約2個小時，Cloud接受訪問時說：「我好驚喜，我直情覺得變咗韓星，因為手幅係韓星文化，完場翻轉手幅畀偶像睇Fans心中嘅說話。」

「好開心見到咁多人支持自己，同埋見到由一開始就跟住自己嘅Fans，好難忘嘅moment。（你喺上台好感觸？）我望住呢一班人，佢哋同我一齊長大，我覺得好感動，同埋我喺人群當中見到我妹妹，覺得好感觸。」Cloud說：「我有啲擔心佢哋喺出邊排隊等會好凍，因為最初嗰啲（觀眾）仲感受到啲體溫，慢慢去到後邊嗰啲，佢哋拎埋嚟嘅album愈嚟愈凍，知道出邊應該好凍，我要快啲影，等佢哋唔好喺出邊等咁耐。」

（即時娛樂）