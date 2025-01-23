香取慎吾新劇 反映社會問題 志尊淳暖男奶爸形象勁加分 (21:16)

由香取慎吾領軍，伙志尊淳、富永愛及安田顯等多演員合演日劇《日本第一的爛男人─我的假家人們》，現已登陸「黃Viu」，該劇播出2周收視理想，去年12月意外去世的中山美穗驚喜亮相，也讓觀眾懷緬。

1.香取慎吾反映社會問題

《日本第一的爛男人─我的假家人們》講述前新聞播報員大森一平（香取慎吾飾），因為一場醜聞被迫離開職場，使得他只能搬回父親留下的老家，過著近乎無業的生活。某天他在青梅竹馬議員黑岩鐵男的建議下轉型從政，並計劃參選下一屆區議會議員，藉此逆轉人生；一平邀請亡妹的丈夫小原正助（志尊淳飾），及其兩名孩子同住，務求營造貼地奶爸良好形象，吸引選民支持，由此展開又驚又喜的育兒之旅！劇中香取慎吾一直忙於工作，不但與家人疏於聯絡，更把照顧父親的責任，交給妹妹陽菜（向里祐香飾），自私性格表露無遺！不過亦有人指他的角色，反映了部分現代人只顧職場、無暇照料家人實况，讓不少觀眾反思。

2.志尊淳暖男奶爸勁加分

劇中陽菜與前夫誕下女兒日葵（增田梨沙飾）後，無奈離婚收場，直至她遇上小原正助，兩人組織家庭，並生下兒子朝陽（千葉惣二朗飾），一家四口原本過著幸福無比的生活，可是後來陽菜因病離世，留下正助獨自撫養兩個孩子，身兼幼兒園保育員和單親爸爸的他，常常忙得焦頭爛額，他對於一平同住提議感到由衷感激，並開始「偽家庭」生活。

志尊淳憑俊美臉蛋獲日本觀眾喜愛，劇中他對孩子溫柔包容，暖男形象討好，特別是他飾演的單親父親，與香取演的自私政治家，形成強烈對比，觀眾將見證2人從不斷摩擦，到逐漸建立深厚情感。

3.中山美穗身影惹淚崩

一代女星中山美穗意外逝世的消息震驚演藝界，原來她生前低調加盟劇組，飾演志尊淳任職的幼兒園園長，驚喜演出讓日劇迷懷緬；該劇也是中山美穗和香取慎吾自1995年後，時隔30年再度合作，想不到卻是最後同台！據悉中山美穗原定劇中還有後續演出，電視劇組已找來她的胞妹中山忍代演，並於第5集以新任園長鮫島富美一角登場。

4. 前隊友草彅剛粉墨登場

入行逾37年的香取慎吾，在圈中人緣極佳，難得他暌違11年再度主演富士電視劇，親朋好友力撐，先有SMAP前隊友草彅剛，在首集客串眾議院議員政策秘書一角，雖然2人曾是隊友身分，但上一次合作拍劇已經是27年前，隨即喚起不少SMAP迷集體回憶！另外，羽藤萌結和坂本文子亦特別客串。

5.重點關心弱勢社群

劇中正助為了爭取選民支持，決定協助鎮會長二階堂先生的教師兒子舉辦同性婚禮，又親力親為拍攝兩人的紀錄影片，大膽主動提及了日劇甚少談及的同性議題；正助女兒自母親患病以來，多次不願上學，正助非常尊重孩子意願，一平更致力了解箇中原因，並自願為她補習！劇集提出了不少弱勢的難處，呼籲社會正視問題。

（即時娛樂）