中年3｜男大魔王劉洋「力度」問題惹爭議 張與辰哭腔迎戰獲好評 (16:52)

李創偉《瘋了》（左圖）﹑何平秋《我的心裡沒有他》和杜閱《一個人的精彩》（右下圖）在「勁歌組」演出。（無綫提供圖片）

《中年好聲音3》由車婉婉擔任主持，評審團除了肥媽、張佳添、周國豐，本輪嘉賓評審黃凱芹及陳奐仁。節目開首，車婉婉宣布《中年3》20強選手，將獲得度身訂做歌曲及拍攝MV機會。

27強競賽部分，將圍繞「節拍勁歌」及「心酸悲歌」兩個主題，27位選手分為9組，每3人一組。分組準則是根據上回合得分而排名，實力相若的3位選手，會分為同組及進行PK賽，而3位之中最低分一位，會跌入中年危機區。

本回合共分3集播出，每集會有3組共9位參賽者輪住出場，當所有選手演唱完畢後，評審會在危機區3選1淘汰1人，本回合最終將淘汰3人，並誕生24強選手。本周日播出的一集，會有2個「悲歌組」及1個「勁歌組」演出，演唱歌單如下：劉洋《只是太愛你》、張與辰《有一種悲傷》、王鄭浚仁《Unfaithful》、何平秋《我的心裡沒有他》、李創偉《瘋了》、杜閱《一個人的精彩》、陸東成《明知故犯》、林立峰《眼淚成詩》、劉傳民《你怎麼捨得我難過》。

本集焦點落在實力強勁的「死亡組合」劉洋、張與辰及王鄭浚仁身上，當中最引發期待值的，絕對是被周國豐形容為「男大魔王」的劉洋，以及之前因以哭腔演唱《祝君好》、而被視為本季冠軍熱門之一的張與辰。

向來實力超班、聲音洪亮的劉洋，選擇以激動又澎湃方式演唱《只是太愛你》送給另一半，卻因「力度」問題引發爭議。對所有選手均採取扣分制的黃凱芹（Chris），讚不絕口地給予劉洋20分滿分，並聽到起雞皮：「我好難捉到你失誤嘅地方，表情、感情、台風、音色係攞到超過總分20分架，你係冇機會畀我扣到你分。」肥媽亦陶醉謂：「你條女一定好傷心呀聽到，你會融化佢。」張佳添認為劉洋過分用力出事：「你係重炮手，最叻係扣殺，呢首歌係要表現隱隱作痛，就算扣殺都唔可以太大力。」

獻唱《有一種悲傷》的張與辰，除悼念8年前因抑鬱症選擇離開人生的摯友，還寄語大家要多關心身邊人，以及勸勉自己跟悲傷的過去說再見；演唱期間，張與辰再度施展「哭腔」神功，唱出歌曲的悲傷及蒼涼感，成功令「手緊王」周國豐亦給予19分超高分數，事件令肥媽亦大表驚訝：「吓？周國豐都畀19分？！好驚喎！」

周國豐不諱言認同張與辰唱功，並說：「講真，最後嗰句『你是所有，你是合照一張』，係第一至第三季（首次）令到我有啲毛管戙嘅感覺。」張佳添亦正評：「你處理細緻位勝過劉洋，呢個係你強項。」不過陳奐仁（Hanjin）卻認為張與辰整體不在狀態，並直指他揀錯歌。

有趣的是，Chris的扣分制似乎引發Hanjin不滿，在評論劉洋期間，Hanjin強調這裏不是跳水比賽、沒必要採取扣分制，還直指扣分制有礙競賽者進步：「你擺明可以唱得更加好，如果一嚟就20分扣分制，即係叫你唔好進步啦？」Chris聞言即追問：「你即係話我啫？你擺明同我結怨喎。」Hanjin聽完起身「反擊」：「其實我係話佢（Chris），但佢唔使咁小氣。」氣氛搞笑。

（即時娛樂）