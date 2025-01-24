鄭欣宜神隱逾20個月 容祖兒唱《女神》慰問 姚焯菲得寵 孖天后同台 (20:09)

鄭欣宜前年4月初參與張國榮逝世20周年音樂會後，鮮有在幕前示人，其間欣宜曾演出好友許廷鏗歌曲MV，並與何啟華為動畫配音，之後繼續「潛水」，神隱21個月的欣宜，早前被網民野生捕獲，當時素顏的她狀態不俗，而DJ梁文禮亦曾在社交平台發文，讚欣宜精神飽滿狀態佳。

「聲夢小花」姚焯菲（Chantel）由新西蘭返港後備受力捧，除演出處境劇《愛‧回家之開心速遞》外，她還參加內地節目《聲生不息‧大灣區季》，並聯同前輩容祖兒﹑衛蘭和薛凱琪同台合唱，足見Chantel得寵程度。

4位女歌手在節目內合唱鄭欣宜的金曲《女神》，觀眾聽出耳油，祖兒將合唱片段放上社交平台，並標註欣宜Ig帳號：「欣宜，希望你喜歡我們這個版本，We miss u so much!」衛蘭亦在節目中表示，將歌曲送給欣宜，她亦很久沒見對方，希望對方聽完會感到開心。

姚焯菲也在Ig留言：「當女生從來不容易，身邊經常會有許多聲音。這首歌是送給自己和每一位女生，一起為我們打氣。」Fiona則寫道：「每個人都可以是她自己的女神，因為它本來只是別人給你的一個稱呼而已。至於舞台，不僅僅發光的地方才是個舞台，當你懂得去愛的時候，人生遇到的每個人，跟他們的相遇也是你的舞台。但願我們每個人心裏都有一個善良的女神。」

（即時娛樂）