胡子彤唱《臨時決鬥》主題曲 古天樂梁詠琪聲演助陣 (14:50)

賀歲片《臨時決鬥》下周二（28日，年廿九）上映，胡子彤為電影主唱主題曲《Pick Me Up》，王丹妮、周秀娜、張文傑、陳湛文、楊詩敏（蝦頭）、喬靖夫、王尹菁及陳獻略也參與Rap的部分，古天樂、梁詠琪亦聲演助陣。胡子彤表示︰「好開心可以演唱與電影有關的歌曲，對上一次是電影《BABY復仇記》的插曲《那時候》，而今次是電影主題曲，所以感到非常開心，加上有其他演員一齊支持我，跟我一齊參與實在非常高興。《Pick Me Up》旋律輕快，很切合賀歲片檔期，希望大家可以入場支持這部電影《臨時決鬥》，支持這首歌《Pick Me Up》。」

有份參與演唱Rap部分的王丹妮說︰「今次人生第一次rap歌，發覺原來要手舞足蹈才Rap得有力、有感覺，所以我放開地唱，愈唱愈起勁，希望聽眾都感受到我們這首主題曲的熱血和力量﹗」首次到錄音室錄歌的周秀娜表示：「開心可以參與主題曲Rap歌部分，以往參與電影都只是拍戲，今次難得有機會嘗試，始終我不是歌手，對於唱歌沒太大信心，今次可以Rap一、兩句，同戲的演員可以一齊去錄音，感覺開心，亦不太緊張。」同樣獻出第一次電影主題曲Rap歌的張文傑笑言：「我都是第一次rap歌，覺得rap歌幾適合我，下次可以rap多一點。我可以走歌手路線，第一次入錄音室不緊張，當電影配音唱出來，幾好玩。」

（即時娛樂）