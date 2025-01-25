李龍新《武俠》挑戰八陣圖顯功架 梁兆明決戰王志良觀眾睇得肉緊 (21:25)

梁非同在《劍膽紅袖除奸宦》中剌殺梁煒康所演的奸宦。（大會提供）

梁非同（右起）、梁燕飛及曉瑜在《劍膽紅袖除奸宦》合作甚有默契。（大會提供）

粵劇出品人暨總策劃彭美施（施姐）第九齣作品新《武俠》粵劇專場，投資逾200萬，動用超過150台前幕後精英，於昨晚起至1月27日一連四場假西九文化區戲曲中心大劇院公演。以武打掛帥的新《武俠》，四齣折子戲武打場面，故事情節，投影佈景及燈光，獲得戲迷叫好，掌聲不斷。

施姐於首場謝幕時多謝觀眾支持粵劇外，表示會努力改善不足之處，期待餘下3場會做得更好。首次與李龍（龍哥）合作，龍哥的專業態度令施姐很敬佩，她提到感謝台前幕後過去數月的付出，排練接近20次，成就一台好戲。

李龍與梁兆明、宋洪波及廖國森合演壓軸折子戲《陸遜勇闖八陣圖》，精湛表演讓哀觀眾看得興奮，加上投影呈現八陣圖，給觀眾新鮮感。李龍表示首度與施姐班底合作，覺得團隊很專業，亦如一個大家庭。今次因武打動作多，需要時間及魄力，否則稍有閃失觀眾會察覺到，對他是一個新挑戰。他說：「因為到現在的年紀氣力有限，很多時要量力而為，某些動作要避重就輕。」不過龍哥一出場，擺出一個功架，觀眾已拍掌。他的戲迷送的花牌，放滿劇院外。梁兆明表示能與龍哥合作是難得機會，非常開心有機會參與演出。

梁兆明還與王志良合演《展昭決戰白玉堂》，出場鬥氣一幕，令兩派戲迷看得肉緊。王志良很開心可以演出一個這麼有高難度的錦毛鼠白玉堂角色，希望繼續可以做得更好，演出成功。

被喻為粵劇版《東方三俠》的《劍膽紅袖除奸宦》，花旦梁非同偕梁燕飛與曉瑜大展刀馬旦功架，打頭陣出場耍出兵器，還有戲服令觀眾眼前一亮，有別一般武俠劇裝束，表達手法加入電影感，突顯3位不同性格。梁非同近日身體抱恙，但未有影響演出。梁燕飛與兩位好姊妹合作，很多場戲大家互相研究，合作愉快。

《虎豹智擒一丈青》繼續由陳紀婷演扈三娘，與分別演王英及林沖的符樹旺、莫華敏合演。今次不同於傳統京劇版本「扈家莊」，陳妃婷稱今次武術總監韓燕明師傅加料安排她與莫華敏、符樹旺有更多埋身對打，配合音樂及擊樂，更緊湊精彩。

（即時娛樂）