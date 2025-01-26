祥賭必贏｜容祖兒現身撐阿Sa 見「男神」朱栢康開心合照 (19:18)

容祖兒入場觀看好友蔡卓妍新戲《祥賭必贏》，看見她曾讚好靚仔的朱栢康時開心地拉着他及阿Sa合照。（林蘊兒攝）

張繼聰、蔡卓妍（阿Sa）、謝安琪、朱栢康及吳家忻等，昨晚（25日）出席賀歲片《祥賭必贏》謝票活動，容祖兒、蔡一智、張繼聰與謝安琪的子女也有入戲院捧場。容祖兒曾讚朱栢康靚仔，她昨晚一見朱栢康就開心地拉着他及阿Sa合照，夾在兩女中間的朱栢康一臉尷尬。活動期間，有觀眾讚朱栢康，阿Sa發現坐在觀眾席的容祖兒用手機狂影朱栢康時即說︰「容祖兒都覺得朱栢康好靚仔呀！」

張繼聰透露他們一日跑了8場謝票。阿Sa稱有拍檔在場，謝票也特別好玩。她又透露和張繼聰組了新組合，張繼聰解釋︰「我日前喺台北見到有間咖啡店叫『Louisa』，就諗起我英文名Louis加上阿Sa就係『Louisa』。我哋可以係新組合，但冇任何搞作，只係空殼公司。」他表示《祥》片賣溫情，觀眾反應好，影評人也有不錯評價，所以對票房更有信心。談到高海寧稱同期《麻雀女王追男仔》如有8000萬票房就穿泳衣、《臨時決鬥》的古天樂就派胡子彤、張文傑穿T-back對撼，張繼聰笑言︰「如果《祥》片收5000萬，我就叫胡子彤著T-back，收1億就由高海寧自由發揮，我哋就搞場盛大Party﹗我著T-back？我冇著過，有啲事唔係價錢問題，睇觀眾誠意啦，大家睇咗唔好後悔﹗」

張繼聰透露當年在演藝學院上學時要上跳舞堂，他就將穿過的肉色芭蕾舞褲放入紙袋︰「我當年嘅外形似藝術家同江湖人士之間，結果被警察查身分證，問我條褲有咩用，我就解釋係跳舞嘅。」阿Sa自言其水著Look會「趕客」，如《祥》片收5000萬票房就送飛吻。她說︰「我唔係推卸，我著過泳衣109000次，冇咩好睇，不如由吳家忻負責。時間太倉卒，我未諗到太多，要時間考慮，當然希望新戲有好成績，願望成真。」張繼聰提議試裸體畫人體彩繪，穿T-back就由朱栢康負責。他說︰「觀眾先交出誠意，有3000萬、4000萬票房做誠意訂金，到時就考慮『找數』。」

吳家忻一口答應如有好票房就穿泳衣︰「我平日都著慣，可以拖到夏天去沙灘影院進行，大家期待吓﹗」朱栢康得知張繼聰要他穿T-back及人體彩繪時說︰「我當然唔會就範﹗兩兄弟，有咩理由只交畀我？佢著，我就著﹗」他估計《祥》片會有過億票房，吳家忻稱會有3億，朱栢康聞言說︰「希望成真﹗」

（即時娛樂）