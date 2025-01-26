張寶兒傅嘉莉自爆曾險遭電騙 湯洛雯稱未懷孕 會繼續拍劇 (19:54)

湯洛雯今天（26日）與黃庭鋒、張寶兒、傅嘉莉等出席劇集《富貴千團》宣傳活動時，表示該劇在3、4年前拍攝和播映，因劇情涉及SM和學生妹之夜等情節，因此十分難忘。她說︰「我曾懷疑劇情大膽是否能夠播出，不知最終會否刪除戲分。」黃庭鋒笑言：「我就是因這部劇才嘗試到SM造型，湯洛雯見到我穿的SM戲服時呆了。」湯洛雯透露在戲中要主動勾引黃子恆，並有激吻戲。她說︰「我在現實中較被動，所以拍攝時感到尷尬。我當時已跟馬國明拍拖，他拒絕看那場戲，說沒必要看。相信劇集重播時，我要使開他去煮湯圓。 」

湯洛雯再次澄清懷孕傳聞，她表示仍會拍劇，不抗拒拍親熱戲，除非要性感演出，才會事前向馬國明備案。談到夫妻檔拍劇，湯洛雯說︰「可以，但不想拍太露骨的激情戲，視乎劇情需要。」至於可有計劃生蛇年BB，她表示︰「隨緣，但丈夫很忙，他剛從內地回來，又要宣傳賀歲片。我們仍未有時間度蜜月，再看吧﹗他有工作是開心事，我們也有計劃去短途旅行，但希望蜜月旅行是去看北極光，惜未有長假期。」

傅嘉莉表示《富貴千團》故事圍繞騙局，她與張寶兒也曾遇過電話或網上騙案，幸未有中計。張寶兒說︰「騙徒發電郵冒充著名時裝品牌找我合作，稱會寄時裝給我穿上拍照，但要我先付三成運費。我向品牌求證，揭發是騙案。」傅嘉莉表示︰「曾有人來電說出我全名，指我在網上發布政治訊息，要見我，但約見兩次也不順利，我才醒覺有問題。有一次，我在網上賣手袋，買家要求找中間平台交收，幸好我沒按下他提供的連結，否則就被騙財。」

（即時娛樂）