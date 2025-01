何超偕黃貫中LMF廿四味2.27倫敦開騷 集齊4組人馬影海報 (13:00)

何超(何超儀)領軍的「何超與海膽仔樂團(Josie and The Uni Boys)」,將偕黃貫中(Paul)、LMF及廿四味(24Herbs),於2月27日登陸英國倫敦,舉辦《Dragon Rock Concert indigo at The O2 UK 2025》,象徵香港搖滾精神的延續,跨越亞洲,走向國際舞台,大聲宣告:「讓外國人見識香港搖滾音樂的力量!」

一向熱愛搖滾的何超,於2010年成立「何超與海膽仔」樂團。她提到80年代的英倫搖滾,對這一代人影響深遠:「當年我們在香港看《勁歌金曲》和周日流行榜節目,接觸到許多關於英國音樂資訊。我特別喜歡The Cure、The Beatles、Pink Floyd和A-ha。之前參加NME Indie Rock頒獎典禮時,也發現英國許多新樂隊表現亮眼,讓我覺得非常有趣。」對於這次前往英國演出,她充滿期待和興奮。明年適逢樂團成軍25年,除了宣布登陸英國外,何超也正籌備全新作品,預告明年發行!

黃貫中早在2008年曾於香港舉辦《Let's Fight》搖滾音樂會,當年卡士已有何超與廿四味,所有出席歌手也發行同名單曲作為紀念,彷如香港搖滾樂壇盛宴!經歷多年後,何超在去 年初,以召集人身分參與香港《The Wild Ones Music Festival》,像是傳承黃貫中對音樂的堅持與執著,再次喚醒香港搖滾精神。久未同台的兩人,也預告將在演唱會帶來驚喜演出。

黃貫中感慨說:「香港與英國有深厚連結,英國搖滾對我們影響也很大。能夠在英國演出,對我們來說是意義非凡的事。」他更暖心向英國粉絲喊話:「我知道英國現在天氣很冷,還下雪,我有很多朋友在那邊,等我來溫暖一下你們。」

LMF以針砭時弊的作品聞名,對於這次與大伙兒合作,他們表示這次參與演出的原因:「就是挺何超!」另外,《Dragon Rock》主題除了由 LMF成員阿庭(梁偉庭)構思之外,代表著「猛龍過江」、向李小龍致敬的龍頭Logo也出自他手。

「廿四味」成員包含何超老公陳子聰,他在經歷病魔糾纏後,今年《The Wild Ones》音樂節上首次回歸,日漸康復的他,《Dragon Rock》將會是陳子聰難能可貴的演出之一。團員對首次登上英國舞台感到興奮,並表示能與一眾香港好友同台演出,是莫大榮幸,他們特別提到此次演出場地具有「親密感」,將帶來原汁原味且震撼的表演。

他們還回憶起曾參與黃貫中策劃的《Let's Fight》音樂會:「那是我們第一次現場演出,之後我們一直期待能再次與黃貫中同台。這次像是久別重逢,但我們都更成熟了,應該能激盪出全新的音樂火花!」

為紀念這次難得的演出機會,何超提議全體合照作為《Dragon Rock》的海報。雖然湊齊4組樂團、13位音樂人看似困難,但大家聽到計劃後,毫不猶豫配合安排時間。黃貫中提供練團室天台,作為拍攝場地,並讓大家在練團室內,完成造型和化妝工作。

原訂3小時的拍攝行程,因眾人高度默契,僅用1小時便順利完成。拍攝結束後,LMF的阿庭僅用1天時間,便將攝影師提供的原始照片,設計成正式海報。海報公開後,樂迷與網民好評連連,畫面有個性、架勢十足!

