何超偕黃貫中LMF廿四味2.27倫敦開騷 集齊4組人馬影海報 (13:00)

何超（何超儀）領軍的「何超與海膽仔樂團（Josie and The Uni Boys）」，將偕黃貫中（Paul）、LMF及廿四味（24Herbs），於2月27日登陸英國倫敦，舉辦《Dragon Rock Concert indigo at The O2 UK 2025》，象徵香港搖滾精神的延續，跨越亞洲，走向國際舞台，大聲宣告：「讓外國人見識香港搖滾音樂的力量！」

一向熱愛搖滾的何超，於2010年成立「何超與海膽仔」樂團。她提到80年代的英倫搖滾，對這一代人影響深遠：「當年我們在香港看《勁歌金曲》和周日流行榜節目，接觸到許多關於英國音樂資訊。我特別喜歡The Cure、The Beatles、Pink Floyd和A-ha。之前參加NME Indie Rock頒獎典禮時，也發現英國許多新樂隊表現亮眼，讓我覺得非常有趣。」對於這次前往英國演出，她充滿期待和興奮。明年適逢樂團成軍25年，除了宣布登陸英國外，何超也正籌備全新作品，預告明年發行！

黃貫中早在2008年曾於香港舉辦《Let's Fight》搖滾音樂會，當年卡士已有何超與廿四味，所有出席歌手也發行同名單曲作為紀念，彷如香港搖滾樂壇盛宴！經歷多年後，何超在去 年初，以召集人身分參與香港《The Wild Ones Music Festival》，像是傳承黃貫中對音樂的堅持與執著，再次喚醒香港搖滾精神。久未同台的兩人，也預告將在演唱會帶來驚喜演出。

黃貫中感慨說：「香港與英國有深厚連結，英國搖滾對我們影響也很大。能夠在英國演出，對我們來說是意義非凡的事。」他更暖心向英國粉絲喊話：「我知道英國現在天氣很冷，還下雪，我有很多朋友在那邊，等我來溫暖一下你們。」

LMF以針砭時弊的作品聞名，對於這次與大伙兒合作，他們表示這次參與演出的原因：「就是挺何超！」另外，《Dragon Rock》主題除了由 LMF成員阿庭（梁偉庭）構思之外，代表著「猛龍過江」、向李小龍致敬的龍頭Logo也出自他手。

「廿四味」成員包含何超老公陳子聰，他在經歷病魔糾纏後，今年《The Wild Ones》音樂節上首次回歸，日漸康復的他，《Dragon Rock》將會是陳子聰難能可貴的演出之一。團員對首次登上英國舞台感到興奮，並表示能與一眾香港好友同台演出，是莫大榮幸，他們特別提到此次演出場地具有「親密感」，將帶來原汁原味且震撼的表演。

他們還回憶起曾參與黃貫中策劃的《Let's Fight》音樂會：「那是我們第一次現場演出，之後我們一直期待能再次與黃貫中同台。這次像是久別重逢，但我們都更成熟了，應該能激盪出全新的音樂火花！」

為紀念這次難得的演出機會，何超提議全體合照作為《Dragon Rock》的海報。雖然湊齊4組樂團、13位音樂人看似困難，但大家聽到計劃後，毫不猶豫配合安排時間。黃貫中提供練團室天台，作為拍攝場地，並讓大家在練團室內，完成造型和化妝工作。

原訂3小時的拍攝行程，因眾人高度默契，僅用1小時便順利完成。拍攝結束後，LMF的阿庭僅用1天時間，便將攝影師提供的原始照片，設計成正式海報。海報公開後，樂迷與網民好評連連，畫面有個性、架勢十足！

（即時娛樂）