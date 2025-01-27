浪花男子亞博開騷玩反串 道枝駿佑「餵」Fans食蛋糕 (16:10)

日本人氣男團浪花男子（Naniwa Danshi）過去2晚假亞洲國際博覽館Arena，舉行2場《Naniwa Danshi ASIA TOUR 2024+2025 '+Alpha' in Hong Kong》演唱會。7名成員藤原丈一郎、道枝駿佑、大橋和也、大西流星、西畑大吾、長尾謙杜及高橋恭平，苦練廣東話冧港迷，還反串演短劇，惹笑粉絲。

浪花男子昨晚舉行尾場個唱，7點準時以歌曲《New Classic》開場，隊長大橋和也高呼「Hong Kong」，並用廣東話要求粉絲「大聲啲」，炒熱氣氛。其後分成三小隊演出，人氣成員道枝駿佑與藤原丈一郎大曬才華，前者彈結他，後者則吹口琴，合唱《Precious One》。

他們演唱《Happy Happy Birthday》時，大玩互動遊戲，大會向觀眾席抛出7個不同顏色的大氣球，成員要鬥快取回屬於自己顏色的氣球，結果道枝駿佑勝出，獲賞生日蛋糕，他吃蛋糕時不忘對鏡頭「餵」粉絲吃一啖，惹來粉絲尖叫。

之後道枝駿佑、大西流星及藤原丈一郎合演歌舞劇，後者反串扮女生，道枝飾演其父，大西則演藤原的男朋友，上演小情侶打算結婚，卻遭父親反對的戲碼，最後「大團圓」舉行婚禮，藤原換上婚紗示人，場面搞笑。

個唱尾聲，7子再用廣東話讀出心底話。高橋恭平大讚香港粉絲是世界級，長尾謙杜則說：「好開心見到你哋，我覺得好幸福，雖然香港跟日本有點遠，但你哋嘅心一直貼近我哋，下次見。」道枝駿佑說：「如果今日見到我哋，可以令大家輕鬆啲就好啦，下次再來呀﹗」

（即時娛樂）