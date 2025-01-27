小肥陳慧敏玩轉電影經典造型 新人Tr33獲張敬軒讚賞 (20:59)

光尚文化日前舉辦「香港經典電影之夜」周年晚宴，回顧過去一年集團在藝人管理、演唱會、影視製作、藝術展覽等項目成果。旗下藝人管理公司Rising Sun演員馬志威、王智騫、范麒智、幸卓輝（Matthew）及鄭昕彤（Anna）、歌手Tr33、蘇凱倫（Helen So）及盧華（ LOWA），與集團旗下棋人娛樂藝人小肥、劉浩龍、陳慧敏、蔡宛珊等都有出席，當中曾被張敬軒公開點名稱讚，年僅21歲的唱作新人Tr33，席上先後與Helen及LOWA獻唱，炒熱氣氛，而一眾歌星藝人瞓身懶理形象，以經典角色亮相笑爆全場。

晚宴上不少歌手藝人全力以赴裝扮，演繹多個經典電影角色，好像小肥的《監獄風雲》Look、Tr33的《鹿鼎記》鰲拜造型、Anna在《功夫》包租婆Look及Lowa扮《鎗王》中的張國榮等，《家有囍事》中周星馳飾演的常歡，更是經典中的經典， Matthew以啡色連身裙，再自備晾衫竹重演天台一幕。陳慧敏繃帶人再備小刀和枕頭，演出了「無定向喪心病狂間歇性全身機能失調症」，表現認真專業！

晚會上，還有樂壇新人演出，打頭陣是Tr33創作的人氣歌《沉船仔》，自去年7月推出至今YouTube有近80萬點擊，張敬軒早前在澳門演唱會上，便公開表示留意到這位樂壇新人，他曾說：「我擦牙嘅時候，會播佢一首歌，佢係我哋新一派創作人，係睇Ig嘅時候好多人啲Reels，都用佢首歌喺呢度介紹畀大家認識，我都未見過面，喺係Ig溝通，佢叫Tr33。」

（即時娛樂）