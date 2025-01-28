富貴千團｜黃庭鋒姚宏遠騷肌兼「共浴」 男男CP感爆燈 (12:13)

Lucas在劇中有大量騷肌鏡頭，無論腹肌、麒麟臂都結實，他透露平日有健身習慣。（無綫提供圖片）

哈利又因不慎向Hook淺到沐浴露，搞到Hook硬闖哈利冲涼房，畫面爆笑。（無綫提供圖片）

黃庭鋒和姚宏遠在男更衣室有一場HeHe趣味戲分。（無綫提供圖片）

由黃庭鋒、湯洛雯、姚宏遠、傅嘉莉、張寶兒、黃子恆、蔣志光、Ben Sir（歐陽偉豪）、韋家雄、林穎彤、蘇皓兒等合演共10集的無綫劇《富貴千團》，昨日（27日）起逢周一至周五晚八點半翡翠台播映。

《富貴千團》劇情講述研究生哈利（黃庭鋒飾）因籌募科研資金，誤墮「燈神」古大師（Ben Sir飾）「股票群組」老千局，並與事件其他苦主—「財金詐騙高手」Simon Sir（蔣志光飾）、「生意奇才師奶仔」Katty（湯洛雯飾）及「古惑健身教練」Hook（姚宏遠飾）聯手追討損失，最後組成賺錢聯盟「OPM」，踏上玩弄財技之路。

今晚（28日）播出第2集，OPM目標是騙去Simon Sir半生積蓄的「倫敦金」集團，Hook勾搭倫敦金囡囡Sugar（林頴彤飾）；另邊廂，哈利和Katty扮演新加坡富二代夫婦，包裝出一家海外超新星FinTech公司，終吸引到倫敦金公司老闆波哥（戴耀明飾）。哈利不想以正義之名行騙，只想搜集波哥的罪證後收手，此時卻發現驚人秘密，波哥因哈利「說大了」，要參加女明星私人豪華派對，哈利等唯有設法應對；真正操縱倫敦金集團的黑幫老大滔爺現身，提出驚人要求。

劇集除了老千局夠話題性，當中還有不少有趣場口，今晚其中一個搞笑情節，Hook和哈利在男更衣室裏的一場HeHe趣味戲分，Hook不但在哈利面前除褲，嚇窒哈利之餘，又撳低哈利個頭︳再從locker取物品，畫面似足18禁劇情，哈利又不慎向Hook濺到沐浴露，搞到Hook硬闖哈利冲涼房，畫面爆笑。

飾演哈利的黃庭鋒，為了以最佳身形上鏡，事前孖住拍檔兼對手姚宏遠（Lucas）一同操練，又指這個場口於開機後第一天便拍攝，當天溫度相當低，大家都拍到腳震。庭鋒亦透露2人「共浴」戲分，2人事前每人做了近200下掌上壓，才有線條成果。

飾演健身教練Hook的Lucas，直言當日有一大段對白要背，將所有專注力放到該場戲對白上：「𠵱家諗番有啲尷尬，因為當時我只係著住條肉色內褲，去到要拍見到我半邊八月十五嘅鏡頭嗰陣，化妝師、服裝、副導演都係女仔，三個一齊踎咗喺我身後，幫我剪開條肉色底褲，剪到鏡頭需要見到嘅範圍，再用膠紙黐住以防走光，仲要化少少妝等個八月十五上鏡啲。我記得我當時全程就企咗喺度，好專心咁背緊對白，冇乜太大感覺，𠵱家諗番就覺得個場面尷尬但又幾搞笑，辛苦佢哋幾位。」

Lucas在劇中有大量騷肌鏡頭，無論腹肌、麒麟臂都結實，他透露平日有健身習慣，但拍前監製希望Lucas再健碩點，聯同黃庭鋒密密操練，同時也注意飲食，拍到最後一場戲，收工即大吃大喝慰勞自己：「收工去食潮州打冷再飲啤酒！」Lucas分享該角色感受，指Hook一開始會予觀眾玩世不恭感覺，背後是悲劇人物：「我諗Hook呢個角色最大特點，在於佢感情線係同哈利兄弟情，另外就係同Simon Sir同世民叔嘅父子情，之後觀眾就會開始同情佢，覺得佢係悲劇人物。」

現實中，Lucas畢業於美國華盛頓大學金融系，2013年參加無綫電視第27 期藝員訓練班入行，參演過逾120個角色；憑綜藝節目《七線人棄王》及劇集《解決師》裏演高中欖球隊隊員周仲朗而為人認識。

（即時娛樂）